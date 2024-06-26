Зірка реаліті змінив колір очей з карих на блакитні шляхом небезпечної операції – фото до і після

Італієць переніс делікатну операцію з кератопігментації, щоб змінити колір райдужної оболонки очей з карого на блакитний.

Результатом він поділився на своїй сторінці в Instagram.

35-річний Франческо Чіофало відомий своєю участю у реалітішоу. До операції зірка Мережі мав карі очі. Втім, цього року він наважився змінити свою зовнішність.

Франческо Чіофало / Фото: instagram.com/francescochiofalo_

Франческо Чіофало / Фото: instagram.com/francescochiofalo_

Зірка Мережі поділився, що лікар зробив йому укол в очне яблуко. Потім лазером наніс пігмент в рогівку через круговий мікротунель, який перекриває природний темний колір очей.

Чіофало сказав: "Я не заохочував жодного з моїх підписників робити цю операцію. Я хочу підкреслити, що це серйозна операція. Ви маєте справу зі своїми очима – це щось нове, і довгострокові наслідки невідомі. Я хотів зробити операцію багато років тому і заплатив депозит у розмірі 5 000 євро, щоб її зробили в Єгипті, але потім передумав і втратив гроші. На той час вона вважалася надзвичайно небезпечною і забороненою в ЄС, і це мене налякало. Але потім я зробив це тут, у нашій країні, тому що тепер це було схвалено".

Тепер Франческо має такий вигляд:

Франческо Чіофало / Фото: instagram.com/francescochiofalo_

Франческо Чіофало / Фото: instagram.com/francescochiofalo_

Втім, нещодавно блогер потрапив до лікарні. Він розповів, як йому стало зле, і його відвезли до медзакладу на швидкій: "Мені дуже погано, і мене терміново госпіталізували. Я дуже пригнічений. Сподіваюся, це скоро вирішиться і все буде гаразд".

Франческо Чіофало / Фото: instagram.com/francescochiofalo_

Після одужання у лікарні в Римі Чіофало пояснив, що він "осліп". Він сказав: "Я був у відділенні невідкладної допомоги. Мене госпіталізували через епілептичний напад. У минулому мені зробили операцію з видалення пухлини, яка створила повітряну кишеню, а потім я дізнався, що страждаю на епілепсію. Під час епілептичного нападу мої очі закочувалися назад, через що я погано бачив, і у мене були моменти темряви. Мені сказали, що тимчасова сліпота також пов'язана з операцією на очах".

Нагадаємо, перукар із величезними кінчиками пальців перетворив свою рідкісну хворобу на перевагу. Тепер до нього вишиковуються черги.

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