Зірка TikTok подав до суду на свою дівчину за те, що вона його кинула – фото

Зірка TikTok подав до суду на свою екскохану після того, як вона нібито раптово закінчила їхній роман брутальним письмовим прощанням.

Творець контенту, відомий як Яель Вільярреал, тепер хоче повернути свої гроші, які витратив на обраницю. Зокрема, він стверджує, що вона розплатилася за дороговартісну камеру його кредитною карткою, коли вони були разом.

Він також поділився, що після розставання вони обопільно вирішили, що спробують отримати відшкодування за два квитки на концерт Лани Дель Рей, які він досі не отримав. Яель стверджує, що його колишня отримала кошти, але ще не перерахувала йому половину.

На відео в TikTok, яке переглянули майже п'ять мільйонів людей, він сказав: "Я не шукаю проблем, я шукаю рішення. Не отримавши жодної відповіді від неї, її мами чи батька, я вирішив подати заяву до суду. І на мій подив, після отримання повістки вона повідомила своїм близьким друзям, що залишає країну. Вона стверджує, що я подарував їй камеру, що є брехнею. Це не був подарунок".

Яель Вільярреал / Фото: @yaelvillarreall

Його історія сколихнула Інтернет-користувачів, зібравши 611 000 вподобань і понад 5 000 коментарів – багато хто підтримав: "Ти був дуже ввічливим, сподіваюся, ти отримаєш свої гроші назад", "Стільки драми", "Я тебе розумію".

Нагадаємо, різдвяна вечірка з сусідами ледь не зруйнувала шлюб пари. Чоловік розповів, що там відбулося.

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