Зірки найпопулярніших мемів тоді та зараз: який вигляд вони мають через 12 років (фото)

Також відомо, чим Інтернет-сенсації займаються.
2012 рік часто здається піком Інтернету. Такі сайти, як Tumblr і Reddit, сприяли поширенню мемів, які перетворювали невинні фотографії на кумедні тренди.
Видання Daily Star показало, який зараз мають вигляд зірки п'яти найпопулярніших мемів, та чим вони займаються.
Глоя з косим поглядом
Мем виник на основі відео, на якому батьки Глої Клем роблять сюрприз своїм дітям – показують, що їхня автомобільна подорож насправді закінчиться в Діснейленді. Відео, завантажене на YouTube 2011 року під назвою "Lily's Disneyland Surprise... AGAIN!", має несподіваний поворот. У той час як старша сестра Лілі розливається сльозами радості, камера швидко повертається, щоб показати Глої, яка реагує на новину з апатією. Цей відомий вираз призвів до того, що відео стало вірусним 2012 року, зібравши понад 20 мільйонів переглядів. GIF-файли та скриншоти дівчинки стали популярними фотографіями реакції, малюка фотошопили, перетворюючи на різних знаменитостей, і він навіть став NFT.
Зараз дівчинка, якій 13 років і яку майже неможливо впізнати, продовжує писати про своє вірусне минуле, а тепер створює контент для акаунта, яким керує її мама. На YouTube-акаунті Clem Family також регулярно публікуються відео за участю Глої, який наразі має 281 тисяч підписників.
Успішний малюк
Ще один молодий мем з'явився у вигляді чарівного немовляти. Сем Ґрайнер, якого в Інтернеті прозвали "успішний малюк", став вірусним 2011 року завдяки своїй кумедній поведінці на пляжі.
На фото зображено маленького Сема, який намагається з'їсти жменю піску з рішучим виразом обличчя. Спочатку фотографія була розміщена на Flickr 2007 року матір'ю Сема, Лейні, і набула популярності після того, як хтось додав підпис: "Ненавиджу замки з піску".
Згодом мем став вірусним і Сем з'явився в рекламі Coca Cola. Зараз, у свої 18 років, Сем вирішив триматися подалі від центру уваги, і про його життя відомо небагато.
Надто прив'язана дівчина
Ви можете пам'ятати Лайну Морріс за мемом "Надто прив'язана дівчина". Після того, як цей персонаж став вірусним на YouTube 2012 року, Лайна продовжила знімати вірусні відео в образі цієї героїні.
Зараз Лайні 33 роки, і вона час від часу повертається до свого альтер-его, але більше зосереджується на створенні альтернативних комедій. Її акаунт в Instagram має майже 400 000 підписників.
Браяну не щастить
Картинка Bad Luck Brian стала вірусною після того, як її опублікували на Reddit 2012 року. На фото зображений підліток Кайл Крейвен у червоному светрі та з дурнуватою усмішкою. Зображення, яке часто використовують у стилі макро-мему, зазвичай супроводжується підписами, що описують невдалі та незручні події.
Як і його вірусні однолітки, Кайл намагався заробити на своїй славі за допомогою відео на YouTube, але, на жаль, не досягнув успіху.
Жінка кричить на кота
Фінальна героїня вже була дуже відомою людиною, але виявила, що злетіла до зірок після екранної конфронтації. Зірка реалітішоу "Домогосподарка з Беверлі-Гіллз" Тейлор Армстронг протистояла своєму однокласнику, коли камера переключилася на її кота Смаджа.
Коли ці два кадри з'єднали разом, здавалося, що Тейлор кричить на свого кота – кумедний візуальний образ, який приніс парі нагороду "Мем року" на 12-й церемонії вручення нагород Shorty Awards 2020 року. Сьогодні Тейлор залишається телеведучою та Інтернет-зіркою і регулярно публікує контент зі своїм котиком Смаджем.
Нагадаємо, який має вигляд через 10 років дівчинка в рожевому із вірусного мему 2013-го. Міа Талеріко вже відсвяткувала 16-річчя.
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