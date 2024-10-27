Зірки найпопулярніших мемів тоді та зараз: який вигляд вони мають через 12 років (фото)

2012 рік часто здається піком Інтернету. Такі сайти, як Tumblr і Reddit, сприяли поширенню мемів, які перетворювали невинні фотографії на кумедні тренди.

Видання Daily Star показало, який зараз мають вигляд зірки п'яти найпопулярніших мемів, та чим вони займаються.

Глоя з косим поглядом

Фото: YouTube/TheClemFam, IG/chloeclem

Мем виник на основі відео, на якому батьки Глої Клем роблять сюрприз своїм дітям – показують, що їхня автомобільна подорож насправді закінчиться в Діснейленді. Відео, завантажене на YouTube 2011 року під назвою "Lily's Disneyland Surprise... AGAIN!", має несподіваний поворот. У той час як старша сестра Лілі розливається сльозами радості, камера швидко повертається, щоб показати Глої, яка реагує на новину з апатією. Цей відомий вираз призвів до того, що відео стало вірусним 2012 року, зібравши понад 20 мільйонів переглядів. GIF-файли та скриншоти дівчинки стали популярними фотографіями реакції, малюка фотошопили, перетворюючи на різних знаменитостей, і він навіть став NFT.

Зараз дівчинка, якій 13 років і яку майже неможливо впізнати, продовжує писати про своє вірусне минуле, а тепер створює контент для акаунта, яким керує її мама. На YouTube-акаунті Clem Family також регулярно публікуються відео за участю Глої, який наразі має 281 тисяч підписників.

Успішний малюк

Фото: Flickr/LaneyGriner, IG/Laney Robertson Griner

Ще один молодий мем з'явився у вигляді чарівного немовляти. Сем Ґрайнер, якого в Інтернеті прозвали "успішний малюк", став вірусним 2011 року завдяки своїй кумедній поведінці на пляжі.

На фото зображено маленького Сема, який намагається з'їсти жменю піску з рішучим виразом обличчя. Спочатку фотографія була розміщена на Flickr 2007 року матір'ю Сема, Лейні, і набула популярності після того, як хтось додав підпис: "Ненавиджу замки з піску".

Згодом мем став вірусним і Сем з'явився в рекламі Coca Cola. Зараз, у свої 18 років, Сем вирішив триматися подалі від центру уваги, і про його життя відомо небагато.

Надто прив'язана дівчина

Фото: YouTube/laina, IG/laina

Ви можете пам'ятати Лайну Морріс за мемом "Надто прив'язана дівчина". Після того, як цей персонаж став вірусним на YouTube 2012 року, Лайна продовжила знімати вірусні відео в образі цієї героїні.

Зараз Лайні 33 роки, і вона час від часу повертається до свого альтер-его, але більше зосереджується на створенні альтернативних комедій. Її акаунт в Instagram має майже 400 000 підписників.

Браяну не щастить

Фото: BadLuckBrian.com, Twitter/solidbadluck

Картинка Bad Luck Brian стала вірусною після того, як її опублікували на Reddit 2012 року. На фото зображений підліток Кайл Крейвен у червоному светрі та з дурнуватою усмішкою. Зображення, яке часто використовують у стилі макро-мему, зазвичай супроводжується підписами, що описують невдалі та незручні події.

Як і його вірусні однолітки, Кайл намагався заробити на своїй славі за допомогою відео на YouTube, але, на жаль, не досягнув успіху.

Жінка кричить на кота

Фото: IG/taylorarmstrong/smudge_lord

Фінальна героїня вже була дуже відомою людиною, але виявила, що злетіла до зірок після екранної конфронтації. Зірка реалітішоу "Домогосподарка з Беверлі-Гіллз" Тейлор Армстронг протистояла своєму однокласнику, коли камера переключилася на її кота Смаджа.

Коли ці два кадри з'єднали разом, здавалося, що Тейлор кричить на свого кота – кумедний візуальний образ, який приніс парі нагороду "Мем року" на 12-й церемонії вручення нагород Shorty Awards 2020 року. Сьогодні Тейлор залишається телеведучою та Інтернет-зіркою і регулярно публікує контент зі своїм котиком Смаджем.

Нагадаємо, який має вигляд через 10 років дівчинка в рожевому із вірусного мему 2013-го. Міа Талеріко вже відсвяткувала 16-річчя.

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