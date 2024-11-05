Зірку Instagram білку Пінат піддали евтаназії після анонімних скарг (фото)

Білка Пінат, яка стала відомою в соціальних мережах, була піддана евтаназії після того, як була вилучена під час рейду нью-йоркської влади.

Про це повідомляє Sky News.

Сім років тому Марк Лонго врятував Пінат, коли побачив, як її матір збила машина в Нью-Йорку.

Незвичайну тваринку, яка мала понад 751 000 підписників в Instagram, можна було побачити в ковбойському капелюсі, як вона гризла вафлі, стрибала через обручі та сиділа на плечі у 34-річного чоловіка.

Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Але після низки анонімних скарг Департамент охорони навколишнього середовища Нью-Йорка (DEC) вилучив пухнасту, а також єнота за окликом Фред з будинку Лонго в Пайн-Сіті. Обидві тварини були піддані евтаназії, підтвердили DEC і Департамент охорони здоров'я округу Чемунг.

"30 жовтня DEC вилучила єнота та білку, які мешкали разом з людьми, що створювало потенційну загрозу зараження людей сказом. Крім того, білка вкусила людину, яка брала участь у розслідуванні. Для перевірки на сказ обидві тварини були піддані евтаназії", - йдеться в заяві відомств.

Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Лонго, який керує притулком для тварин, натхненний своєю білкою, під назвою P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary, розповів: "DEC прийшов до мене додому і провів обшук без ордеру на обшук, щоб знайти білку! Зі мною поводилися так, ніби я наркодилер, і вони прийшли по наркотики та зброю".

Після того, як Лонго забрав білку до свого колишнього будинку в Норуолк, штат Коннектикут, він доглядав її протягом восьми місяців, перш ніж спробувати випустити в дику природу. Але майже через два дні природоохоронець знайшов білку, яка "сиділа на його ґанку без половини хвоста, з якого стирчала кістка", і вирішив, що вона не зможе вижити в дикій природі.

Ще до того, як він дізнався про долю Пінат, Лонго написав у своєму дописі в Instagram: "Що ж, Інтернет переміг. Ти забрав у мене одну з найдивовижніших тварин через свій егоїзм. Для групи людей, які зателефонували до DEC, є спеціальне місце в пеклі".

Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

За законом штату Нью-Йорк, володіти дикою твариною, такою як білка, без ліцензії заборонено. Лонго сказав, що він знав про це і подавав документи ще до рейду. Він додав: "Якщо ми не дотримуємося правил, направте нас у правильному напрямку, щоб ми дотримувалися правил, розумієте?".

Нагадаємо, дивовижну двоголову черепаху, що вижила, охрестили "дивом". Власник декілька разів рятував її від смерті.

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