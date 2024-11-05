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Зірку Instagram білку Пінат піддали евтаназії після анонімних скарг (фото)

Зірку Instagram білку Пінат піддали евтаназії після анонімних скарг (фото)

Зірку Instagram білку Пінат піддали евтаназії після анонімних скарг (фото)

Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Незвичайна тваринка мала понад 751 000 підписників.

Білка Пінат, яка стала відомою в соціальних мережах, була піддана евтаназії після того, як була вилучена під час рейду нью-йоркської влади.

Про це повідомляє Sky News.

Сім років тому Марк Лонго врятував Пінат, коли побачив, як її матір збила машина в Нью-Йорку.

Незвичайну тваринку, яка мала понад 751 000 підписників в Instagram, можна було побачити в ковбойському капелюсі, як вона гризла вафлі, стрибала через обручі та сиділа на плечі у 34-річного чоловіка.

Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12 / ©
Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Але після низки анонімних скарг Департамент охорони навколишнього середовища Нью-Йорка (DEC) вилучив пухнасту, а також єнота за окликом Фред з будинку Лонго в Пайн-Сіті. Обидві тварини були піддані евтаназії, підтвердили DEC і Департамент охорони здоров'я округу Чемунг.

"30 жовтня DEC вилучила єнота та білку, які мешкали разом з людьми, що створювало потенційну загрозу зараження людей сказом. Крім того, білка вкусила людину, яка брала участь у розслідуванні. Для перевірки на сказ обидві тварини були піддані евтаназії", - йдеться в заяві відомств.

Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12 / ©
Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

Лонго, який керує притулком для тварин, натхненний своєю білкою, під назвою P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary, розповів: "DEC прийшов до мене додому і провів обшук без ордеру на обшук, щоб знайти білку! Зі мною поводилися так, ніби я наркодилер, і вони прийшли по наркотики та зброю".

Після того, як Лонго забрав білку до свого колишнього будинку в Норуолк, штат Коннектикут, він доглядав її протягом восьми місяців, перш ніж спробувати випустити в дику природу. Але майже через два дні природоохоронець знайшов білку, яка "сиділа на його ґанку без половини хвоста, з якого стирчала кістка", і вирішив, що вона не зможе вижити в дикій природі.

Ще до того, як він дізнався про долю Пінат, Лонго написав у своєму дописі в Instagram: "Що ж, Інтернет переміг. Ти забрав у мене одну з найдивовижніших тварин через свій егоїзм. Для групи людей, які зателефонували до DEC, є спеціальне місце в пеклі".

Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12 / ©
Білка Пінат / Фото: instagram.com/peanut_the_squirrel12

За законом штату Нью-Йорк, володіти дикою твариною, такою як білка, без ліцензії заборонено. Лонго сказав, що він знав про це і подавав документи ще до рейду. Він додав: "Якщо ми не дотримуємося правил, направте нас у правильному напрямку, щоб ми дотримувалися правил, розумієте?".

Нагадаємо, дивовижну двоголову черепаху, що вижила, охрестили "дивом". Власник декілька разів рятував її від смерті.

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