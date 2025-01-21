Зірку OnlyFans заарештували після оголошення плану переспати з 100 чоловіків за 24 години

Зірка OnlyFans була заарештована після того, як оголосила про своє бажання переспати зі 100 чоловіками всього за 24 години.

Про це пише Unilad.

Минулого вівторка, 14 січня, турецька модель Азра Ай Вандан оголосила про амбітну мету своїм 200 000 підписникам у Х.

"Моя мета – побити спочатку турецький рекорд, а потім і світовий! Я починаю зі 100 чоловіків за 24 години", - написала вона. "Незабаром ми з моєю командою організуємо процес подавання заявок та деталі і поділимося ними з вами!".

Азра, яка в Мережі також відома під ніком Süt або Acnoctem, планувала вести пряму трансляцію на сайті для дорослих. Але ще до того, як вона змогла це зробити, через три дні після оголошення в Х, Азру та її чоловіка Педрама Бехдара заарештували турецькі правоохоронці.

Азра Ай Вандан / Фото: X

Подружжя затримали за нецензурну лайку та опір правоохоронцям. Турецьке законодавство забороняє трансляцію або виробництво "непристойних письмових або аудіовізуальних матеріалів".

Зірка OnlyFans та її чоловік були звільнені, а Азра знову написала в Мережі, що влада жорстоко поводилася з нею під час затримання.

"Від початку процесу нас катували", - стверджує вона. "Вони схопили мене за волосся і кинули на землю. Вони били мене, принижували і переслідували. Нас тримали в пластикових наручниках протягом 12 годин. Ми спали на холоді на підлозі, навіть без ковдри, хоча просили її принести. Вони розірвали мені вухо. І на довершення всього, вони безсоромно порушили проти нас справу за опір поліції".

Азра Ай Вандан / Фото: X

Чоловік моделі також опублікував своє звернення: "Якщо чоловік каже, що буде зі 100 людьми, ви скажете: "Ти чоловік, молодець". Але коли це говорить жінка, її заарештовують. А ще, яка добова межа для сексуальних стосунків у Туреччині? Може, 99? Давайте знати, щоб ми могли діяти відповідно".

Нагадаємо, модель зайнялася сексом із 1057 чоловіками всього за 12 годин. Вона розповіла, як їй це вдалося.

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