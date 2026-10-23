Зірці реалітішоу мають "зняти обличчя" через загадкове захворювання: до чого тут грудні імплантати

Бренді Гленвілл проведуть операцію через загадкові утворення на обличчі / © GoFundMe

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Американська модель та зірка реалітішоу «Справжні домогосподарки з Беверлі-Гіллз» Бренді Гленвілл повідомила про майбутню операцію на обличчі після трьох років боротьби із захворюванням. Лікар виявив під її шкірою два утворення, які, за його припущенням, можуть бути грибковими скупченнями або чимось живим.

Про це 53-річна знаменитість розповіла у своєму подкасті Brandi Glanville Unfiltered, повідомляє LADbible.

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За словами Гленвілл, операцію запланували на п’ятницю, 23 жовтня. Лікар Карло Хенрадо має провести дослідницьке хірургічне втручання та очистити підшкірні тканини обличчя.

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Модель пояснила, що під час обстеження медик виявив дві підозрілі ділянки під шкірою. Він припускає, що це можуть бути грибкові утворення або щось живе. Сама Гленвілл переконана, що йдеться про паразита, оскільки, за її словами, вона відчуває його рух.

«Особисто я вважаю, що воно живе, бо рухається, коли хоче», — заявила знаменитість.

Гленвілл також розповіла, що під час процедури лікар планує використати спеціальне обладнання для очищення тканин. Крім того, за її словами, передбачено оброблення внутрішньої поверхні тканин обличчя тромбоцитами, отриманими з її крові.

Зірка зазначила, що хірург погодився провести операцію за суму, яку покриє її медичне страхування, та додаткові 5000 доларів.

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Проблеми зі здоров’ям у Бренді Гленвілл тривають уже близько трьох років. Протягом цього часу вона зверталася до різних лікарів у пошуках причин захворювання. Гленвілл стверджує, що причиною появи паразитів на її обличчі стали грудні імплантати.

У вересні близька подруга знаменитості Джина Родрігес організувала збір коштів на платформі GoFundMe, щоб допомогти оплатити лікування. На сторінці збору зазначено, що щомісячні медичні витрати становлять приблизно від 3300 до 6000 доларів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Гленвілл діагностували інфекції, спричинені стійкими до антибіотиків бактеріями Klebsiella та Enterobacter, з утворенням біоплівки, кокцидіоїдомікоз (долинну лихоманку), демодекозний дерматит і мононуклеоз. Крім того, лікарі виявили грибкове утворення на її обличчі, яке необхідно видалити.

План лікування передбачає щоденне внутрішньовенне введення препаратів через катетер PICC. Очікується, що терапія триватиме щонайменше чотири-шість місяців, а залежно від реакції організму може знадобитися більше часу.

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У своєму подкасті знаменитість зізналася, що їй було ніяково через організований подругою збір грошей.

«Чесно кажучи, мені соромно, бо я не люблю просити про допомогу. Я ніколи не думала, що зроблю це», — сказала Гленвілл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 59-річний мешканець Шеффілда Ешлі Грей спершу сприйняв раптове погіршення самопочуття та сильне тремтіння за сезонну інфекцію, але це виявилося симптомами небезпечного захворювання.

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