Зірвала джекпот і подала на розлучення: жінку змусили віддати 1,3 млн доларів ексчоловіку

Вона зізналася, що приховала виграш, але сказала, що це сталося через її незнання закону.

Жінка була змушена віддати свій шалений виграш у лотерею колишньому чоловікові у рамках шлюборозлучного процесу.

Про це пише news.com.au.

Деніз Россі з Каліфорнії подала на розлучення зі своїм чоловіком Томасом через 11 днів після великого виграшу в лотерею США. У шлюбі пара була 25 років.

Вона отримала винагороду у розмірі 1,3 мільйона доларів, перш ніж вирішила зберегти свій приз у таємниці свого майбутнього колишнього.

Томас дізнався про її виграш через роки після їхнього розлучення 1996 року, коли він отримав листа від компанії, яка виплачувала одноразові виплати за виграші в лотерею. Адресоване його колишній дружині Деніз, в ньому говорилося, що вони "допомогли сотням переможцям лотереї, таким як вона, по всій країні отримати одноразову виплату у розмірі поточної вартості майбутніх щорічних лотерейних платежів".

Томас Россі / Фото: News.com.au

Далі суд почув, як Деніз надіслала оригінал чека на адресу своєї матері. Пояснюючи на той час безпосередню близькість перемоги та розлучення, Деніз заявила, що "багато років хотіла розірвати ці стосунки".

Тим не менш, Томас стверджував, що він був "збитий з пантелику", розповідаючи журналу PEOPLE 2004 року: "Вона хотіла, щоб я дуже швидко виїхав з дому. Це не було схоже на неї так поводитися".

Колишній чоловік домігся судової заборони через декілька днів після виявлення листа і подав на Деніз до суду. У результаті, суддя ухвалив, що вона порушила закони про розкриття активів і коштів і діяла з метою шахрайства або злого наміру. 49-річній Деніз було наказано виплатити колишньому чоловікові, якому тоді було 65, 20 щорічних платежів у розмірі 66 800 доларів, що складає вартість її виграшу.

Деніз Россі дає інтерв'ю 2008 року / Фото: News.com.au

Адвокат Деніз, Конноллі Ойлер, сказав, що вона могла б зберегти виграш, якби була чесною. Він сказав: "Я міг би успішно довести, що це була її окрема власність. Або ми могли б посперечатися, і ми прийшли б до деякого врегулювання. Але суддя розлютився і віддав усе йому".

Нагадаємо, сім'я нареченої побила нареченого просто під час весілля через його перуку. Він намагався приховати не лише свою лисину, а й те, що був раніше одружений.

Читайте також: