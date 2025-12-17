ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
2 хв

Зірвала куш на останні гроші: жінка купила стару гру та продала її за шалену суму

Знахідка у благодійному магазині принесла американці суму, що у тисячі разів перевищила витрати.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Вінтажна компютерна гра

Придбання рідкісної гри у благодійному магазині дозволило жінці подолати фінансові труднощі

Благодійні магазини часто стають місцем, де можна знайти несподівані скарби. Саме так сталося з Дженніфер Томпсон, яка під час візиту до мережі Goodwill натрапила на відеогру у відмінному стані.

Неймовірну історію збагачення розповідає The Mirror.

Маючи на банківському рахунку лише 30 доларів, американка Дженніфер Томпсон пішла на ризик, який багато хто назвав би безглуздим. У благодійному магазині вона витратила 8 доларів на стару відеогру, впізнавши в ній рідкісний екземпляр. Інтуїція не підвела: знахідка принесла великий куш.

Ризик на останні гроші

Дженніфер помітила на полиці гру Stadium Events 1986 року випуску для приставки Nintendo Entertainment System (NES). Ціна питання становила всього 8 доларів (близько 6 фунтів).

Жінка згадала статтю, яку читала раніше, про найрідкісніші ігри у світі, і зрозуміла, що перед нею справжній діамант.

«Дженніфер Томпсон ледве зводила кінці з кінцями і мала лише 30 доларів на своєму банківському рахунку, але вирішила, що варто ризикнути і придбати гру», — йдеться у матеріалі.

Шок продавців

Щоб переконатися у своїй удачі, вона понесла покупку до магазину вживаних відеоігор для оцінки. Реакція працівника була миттєвою.

«Молодий чоловік за прилавком, як кажуть, прохрипів слова „о боже мій“, побачивши гру у всій красі», — описує видання.

Їй одразу запропонували всі гроші, що були в касі, але Дженніфер відмовилася. Пізніше на Reddit один із користувачів, який стверджував, що працював у тому магазині (Save Point Video Games у Північній Кароліні), розповів деталі: їй пропонували 9000 доларів, але вона вчинила мудро, відхиливши пропозицію.

Успішний продаж

Зрештою гру придбав пристрасний колекціонер та ортодонт Тод Кертіс через онлайн-аукціон. Фінальна сума угоди склала 25 000 доларів.

Ця історія вкотре доводить: іноді знання та краплина авантюризму можуть перетворити 8 доларів на цілий статок.

Нагадаємо, мрія кожного мисливця за знижками — знайти річ, яка коштує набагато більше за її цінник. Для одного відвідувача благодійного магазину ця мрія стала реальністю, коли звичайне придбання куртки принесло йому солідний грошовий бонус.

Дата публікації
Кількість переглядів
407
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie