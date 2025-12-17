Зірвала куш на останні гроші: жінка купила стару гру та продала її за шалену суму

Придбання рідкісної гри у благодійному магазині дозволило жінці подолати фінансові труднощі

Благодійні магазини часто стають місцем, де можна знайти несподівані скарби. Саме так сталося з Дженніфер Томпсон, яка під час візиту до мережі Goodwill натрапила на відеогру у відмінному стані.

Неймовірну історію збагачення розповідає The Mirror.

Маючи на банківському рахунку лише 30 доларів, американка Дженніфер Томпсон пішла на ризик, який багато хто назвав би безглуздим. У благодійному магазині вона витратила 8 доларів на стару відеогру, впізнавши в ній рідкісний екземпляр. Інтуїція не підвела: знахідка принесла великий куш.

Ризик на останні гроші

Дженніфер помітила на полиці гру Stadium Events 1986 року випуску для приставки Nintendo Entertainment System (NES). Ціна питання становила всього 8 доларів (близько 6 фунтів).

Жінка згадала статтю, яку читала раніше, про найрідкісніші ігри у світі, і зрозуміла, що перед нею справжній діамант.

«Дженніфер Томпсон ледве зводила кінці з кінцями і мала лише 30 доларів на своєму банківському рахунку, але вирішила, що варто ризикнути і придбати гру», — йдеться у матеріалі.

Шок продавців

Щоб переконатися у своїй удачі, вона понесла покупку до магазину вживаних відеоігор для оцінки. Реакція працівника була миттєвою.

«Молодий чоловік за прилавком, як кажуть, прохрипів слова „о боже мій“, побачивши гру у всій красі», — описує видання.

Їй одразу запропонували всі гроші, що були в касі, але Дженніфер відмовилася. Пізніше на Reddit один із користувачів, який стверджував, що працював у тому магазині (Save Point Video Games у Північній Кароліні), розповів деталі: їй пропонували 9000 доларів, але вона вчинила мудро, відхиливши пропозицію.

Успішний продаж

Зрештою гру придбав пристрасний колекціонер та ортодонт Тод Кертіс через онлайн-аукціон. Фінальна сума угоди склала 25 000 доларів.

Ця історія вкотре доводить: іноді знання та краплина авантюризму можуть перетворити 8 доларів на цілий статок.

