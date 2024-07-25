Зізнання дружини на смертному одрі перевернуло життя чоловіка: що вона йому сказала

Убитий горем чоловік поділився своїм болем після зізнання дружини, яка перебуває на смертному одрі.

Спустошений, він написав на Reddit, що його партнерка невиліковно хвора на рак, і її час швидко минає.

"Я проводив поряд з нею кожну хвилину від моменту встановлення діагнозу і був поруч, коли все стало погано. Я ходив із нею на кожен курс хіміотерапії і був там, щоб почути всі погані новини", - розпочав розповідь він.

Висловивши, що, на його думку, у них був щасливий шлюб, він додав: "Ми все робили разом. Ми ходили на побачення, грали в ігри, відвідували нові місця, мандрували, і ми маємо дев'ятирічну доньку. Моя дружина народилася в глибоких злиднях і ми зустрілися випадково. Вона була офіціанткою і я був приголомшений, коли побачив її".

Втім, якщо чоловік вірив у їхню казку, перед смертю дружина зізналася, що ніколи його не кохала.

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Він продовжив: "За словами моєї дружини, вона ніколи мене не кохала. Я їй подобався, але вона не кохала мене. У її серці не було нікого іншого, але я був для неї не тією людиною. Вона вийшла за мене заміж, щоб вибратися з бідності. Для неї ми були як сусіди по кімнаті, котрі займалися сексом і іноді ходили на побачення. Для мене вона була коханням всього мого життя і мого всесвіту. Мені доведеться пережити її втрату разом із цією інформацією та зрозуміти, як найближчим часом стати батьком-одинаком. Я почуваюся обдуреним, як ідіот, і вбитим горем. Я все ще кохаю її і хотів би, щоб вона вижила, щоб ми могли виправити ці почуття. Я намагався завоювати її в останні дні її життя, але вона не може. Вона задоволена своїм життям. Вона просила мене більше не провідувати її, але я не можу залишитися осторонь".

Він зізнався, що шкодує, що дізнався правду, оскільки вона зруйнувала його світ і всі їхні спільні спогади. Він написав: "Якби в неї пізніше виникли почуття до мене, зі мною все було б гаразд. Я хотів би, щоб вона й далі не завдавала мені болю, ніколи не розповідаючи мені про це".

Люди, які прочитали його історію, поквапилися висловити свою підтримку: "Коли моя мати помирала від раку, вона зробила щось схоже, коли була близька до смерті. Вона була активною і люблячою в нашому житті, поки не залишилося декілька тижнів до її смерті. Потім вона стала дуже "чесною". Її слова... Я був такий злий і засмучений у той час", "Я вірю, як і терапевт, якого я відвідувала багато років, що моя мама дійсно хотіла, щоб ми не сумували, гнів кращий за смуток. Вона навмисне говорила образливі речі, сподіваючись, що ми не будемо так сильно сумувати. Будь ласка, сприймайте все, що зараз говорить ваша дружина, з часткою скептицизму і почніть шукати психолога для себе та вашої дочки якнайшвидше".

Нагадаємо, чоловік, який помер на 45 хвилин і опинився у мішку для трупів, приголомшив передсмертним досвідом. Він стверджує, що йому було показано потойбічний світ і відкрито справжню таємницю життя.

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