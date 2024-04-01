"Бред Пітт" спокусив і зізнався у коханні: 62-річна жінка віддала шахраєві свої гроші – фото

Лише згодом вона зрозуміла, що це був обман.

62-річна жінка залишилася з розбитим серцем після того, як її спокусив в Інтернеті "Бред Пітт", а потім виявилося, що все це було шахрайство.

Про це пише NTK.

Елена Корнеа розповіла, що шахрай, який видавав себе за голлівудського серцеїда, навіть зізнався їй у коханні. За час їхніх онлайн-стосунків Елена надіслала шахраєві 1300 євро.

Пізніше вона зрозуміла, що її обдурила група шахраїв, очевидно, з Нігерії.

Румунка, яка останні 12 років проживає в місті Оренсе в Іспанії, повідомила про шахраїв до Цивільної гвардії Іспанії. Вона сказала, що хотіла попередити інших про ризики, пов'язані зі спілкуванням з голлівудськими знаменитостями в соціальних мережах.

Елена Корнеа / Фото: Jam Press

Елена пояснила: "Він написав мені повідомлення в TikTok, щоб запропонувати VIP-членську картку. Я підписалася і залишила свої дані, а потім почала отримувати повідомлення на WhatsApp. Він показав мені водійське посвідчення з власною фотографією, і я втратила дар мови. З цією VIP-карткою я збиралася брати участь у якихось заходах і отримувати подарунки. Інші знаменитості приїжджали, щоб зустрітися зі мною і надати мені фінансову допомогу. Бред Пітт приїжджав до Румунії 2000 року, і я побачила його з відстані 50 метрів. Він мені дуже сподобався у фільмі "Даллас", який показували в моїй країні 1987 або 1988 року. Я оцінюю його як актора, він мені сподобався в "Трої".

Очевидно, повіривши, що розмовляє зі справжнім Бредом Піттом, вона попередила його, щоб він не грався з її серцем.

Елена додала: "Я сказала йому: "Будь обережний, не грайся зі мною занадто багато, я проста жінка, але не зли мене, інакше я доповім про тебе. Ви б бачили, як він зі мною розмовляв, надсилав сердечка і поцілунки, багато грав на моїх емоціях. Він навіть сказав мені, що кохає мене".

Елена Корнеа / Фото: Jam Press

Також ошукана жінка додала: "Вони нігерійці, дуже молоді, я думаю, що за ними стоїть якась компанія. Я зберегла фотографію одного з нігерійців, який з'явився у відеодзвінку. Я їх блокую, а вони повертаються, я їх знову блокую, а вони все одно повертаються".

Вона розповіла іспанським ЗМІ, що отримала перше повідомлення в жовтні 2023 року і продовжує отримувати їх і сьогодні.

Також читайте Шахраї на OLX ошукали людей на майже 120 тисяч грн – яку схему придумали

Жінка сказала: "У понеділок я отримала від них повідомлення, в якому Бред Пітт сказав, що розчарований мною, бо я припинила йому відповідати. Я надіслала їм 300 євро зі своєї картки, а потім ще 1000 євро переказом. Крім того, у них є вся моя інформація, номер мого національного страхування, адреса, все".

Жінка хотіла попередити інших жінок про ситуацію, що склалася, щоб запобігти шахрайству з грошима.

Розслідування Цивільної гвардії за її заявами триває.

Нагадаємо, у Києві злочинці організували схему з квартирами померлих людей. Організатор шукав квартири киян, які померли та не залишили спадкоємців, а його спільники оформляли квартири на підставних осіб.

Читайте також: