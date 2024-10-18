Зламані роботи-пилососи матюкають шокованих власників та закидають їм расистські образи

Американські домовласники були шоковані, коли їхні китайські роботи-пилососи були перепрограмовані, щоб закидати їх расистськими образами.

Про це пише ABC News Australia.

Расистська хакерська атака торкнулася Ecovacs Deebot X2s – бренду, який виробляється в Китаї – у декількох американських містах.

Адвокат з Міннесоти Деніел Свенсон розповів, що в травні дивився телевізор, коли його робот-пилосос почав видавати звуки, які спочатку "були схожі на переривчастий радіосигнал або щось подібне", - сказав він виданню.

"Можна було почути уривки, можливо, голосу", - згадує позивач, який виявив у застосунку до пилососа, що незнайомець заволодів прямою трансляцією камери автоматичного всмоктування та функцією дистанційного керування.

Спочатку Свенсон списав це на збій, скинув пароль, перезавантажив Deebot і сів поруч з дружиною і 13-річним сином. Тоді, як у фільмі жахів, кібернетичний пилосос почав рухатися і випустив потік нецензурної лексики.

Повідомляється, що пилосос кричав "fu*k", а потім слово на букву "н" знову і знову на очах у сім'ї.

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Хоча це, безумовно, було образливо, Свенсон сказав, що зрештою він вдячний за тираду Deebot, оскільки це дозволило йому швидко з'ясувати, що стався злам.

Інцидент спричинив занепокоєння щодо того, що хакери мовчки спостерігали за ним і його сім'єю через "термінатор", який перебував на тому ж поверсі, що й головна ванна кімната.

"Наші наймолодші діти приймають там душ", - сказав Свенсон. "Я просто подумав про те, що він може заскочити моїх дітей або навіть мене, знаєте, не одягненим".

Згодом мешканець Міннесоти відніс пилосос в гараж і більше ніколи його не вмикав.

На жаль, пристрій Свенсона був не єдиним, який вийшов з ладу. Приблизно в той самий час бот компанії Ecovacs в Ель-Пасо, штат Техас, почав викрикувати расистські епітети на адресу свого власника пізно вночі, поки той не висмикнув його з розетки.

Тим часом інша модель ганялася за собакою родини з Лос-Анджелеса будинком, як у фільмі жахів. Їм слід подякувати за те, що їхнього пухнастого друга не поглинув робот, як це сталося з іншим нещасним песиком, якого довелося рятувати поліції.

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Невідомо, скільки пристроїв постраждало і хто зловмисники, але Свенсон підозрює, що його кривдниками могли бути підлітки, які жартували, судячи з голосу бота.

Він поскаржився на проникнення до компанії Ecovacs, що призвело до розслідування, яке показало, що хакери, ймовірно, обійшли заходи безпеки Ecovacs, щоб заволодіти камерами, мікрофонами і системами управління рухом Deebots.

Слабкою ланкою був чотиризначний PIN-код, який міг бути перевірений лише застосунком, а не сервером або роботом, що дозволило будь-кому з технічними знаннями обійти цей захист.

Представник Ecovacs заявив, що цей недолік було виправлено, і пообіцяв оновити X2 у листопаді. Тим не менш, цей випадок ілюструє, наскільки легко зловмисники можуть отримати дані в нашому технічно насиченому суспільстві.

Нагадаємо, українець у складі групи хакерів завдав збитків компанії у Норвегії майже на 9 млн євро. Злочинці заблокували сервери підприємства та вимагали за дешифрування вірусу 2500 біткоїнів, що еквівалентно 348 млн грн.

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