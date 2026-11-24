У Китаї показали безкрилий автомобіль, Фото: China Daily

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Днями в адміністративному центрі центральнокитайської провінції Хунань — місті Чанша — вперше продемонстрували безкрилий аеромобіль, який може вертикально злітати і пересуватися звичайними дорогами після приземлення. Автівку розробила компанія Zhongfei Smart Manufacturing Co.

Про це повідомляє China Daily.

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У Китаї представили безкрилий автомобіль, що літає

У неділю, 22 листопада, дослідний зразок випробували у місті Їян. Його протестували за кількома сценаріями. За день до цього апарат виконав дебютний політ на летовищі авіації загального призначення в Чанші.

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Як повідомила компанія-розробник, новинка отримала багатоступеневу силову установку з канальними вентиляторами та системою відхилення вектора тяги, ставши першим у світі пілотованим повітряним судном із таким технічним рішенням.

Гранична швидкість машини в небі сягає 150 кілометрів за годину, а дальність польоту — 300 кілометрів. Опустившись на землю, транспортний засіб переходить у режим звичайного автомобіля.

Фото: China Daily

Фото: China Daily

За словами технічного директора підприємства Ян Яна, на відміну від класичних мультироторних машин із відкритими лопатями та керуванням за рахунок різниці тяги, у новому апараті рушії сховані в спеціальних каналах. Зміна вектора тяги формує підйомну силу й дозволяє регулювати висоту — завдяки цьому техніка злітає, приземлюється та зависає в повітрі без потреби у злітно-посадковій смузі.

«Така конструкція усуває ризики безпеки, пов’язані з відкритими гвинтами, а також забезпечує нижчий рівень шуму та менше споживання енергії під час крейсерського польоту порівняно з мультироторними моделями», — наголосив Ян.

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Гранична злітна вага одномісного прототипу становить 280 кілограмів, а корисне навантаження — 120 кілограмів. Проєктна стеля висоти сягає 3000 метрів, тоді як робоча висота зазвичай тримається на рівні 100 метрів. Розробку вже випробували у щільній міській забудові, під час імітації складних погодних умов та в інших робочих ситуаціях.

Після завершення стартової серії тестів на малорозмірних зразках проєкт перейшов до стадії передсерійних випробувань.

«Наша команда розробників також завершила технічне проєктування більшої моделі», — каже Ян Ян.

Він додав, що майбутні модифікації зможуть перевозити до 15 людей. Виробник орієнтує розробку передусім на потреби пожежників, рятувальників та служб реагування на надзвичайні ситуації, а не на масовий споживчий ринок.

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«У таких ситуаціях, як землетруси, повені чи селеві потоки, рятувальні команди зможуть дістатися до постраждалого району дорогою, а якщо шляхи виявляться непроїзними — злетіти вертикально», — каже чоловік.

Він також додав, що модель має перспективи у сегменті доставлень та пасажирських рейсів на невеликі дистанції.

Tesla показала автівку, яка нібито вміє літати

Нагадаємо, 15 жовтня на об’єкті SpaceX у Техасі Ілон Маск презентував новий Tesla Roadster. Під час показу одномісна версія Roadster Rocket приземлилася після падіння з висоти та перестрибнула через ряд машин. Відео за три тижні зібрало мільярди переглядів.

Проте ця модифікація не призначена для звичайних доріг, потребує ліцензії пілота, продаватиметься лише за запрошеннями й під час демонстрації була без водія. Загалом Tesla готує три версії: Rocket, обмежену Thrust та масову Performance.

Основною серійною моделлю стане задньопривідна Performance, яка не літатиме. Вона отримає два електродвигуни потужністю понад 1000 кВт і розганятиметься до 96,6 км/год за 1,6 с при максимальній швидкості 338 км/год. Очікуваний запас ходу на батареї місткістю близько 100 кВт-год становитиме 483 км, а заряджання з 15% до 80% триватиме 10 хвилин.

Ілон Маск обіцяє почати виробництво 2028 року, хоча версія 2017 року на ринок так і не вийшла. Остаточну ціну ще не оголосили, але для бронювання місця в черзі потрібен поворотний депозит у 5000 фунтів стерлінгів. Далі покупець має доплатити ще 45 000 фунтів за версію Performance або 245 000 фунтів за Thrust.

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