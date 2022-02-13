Злий жарт: жінку випадково оголосили покійною після смерті її матері

Після звернень офіційні служби перепросили у жінки та виправили помилку.

У Великій Британії жінку випадкового оголосили мертвою після смерті її матері. Через це вона була змушена доводити те, що є живою.

Про це пише The Sun.

35-річна Саманта Копберн, яка є матір'ю трьох дітей, розповіла, що після смерті матері, її також випадково оголосили покійною. Через це жінка втратила матеріальну допомогу на дитину та почала отримувати різні листи, в яких йшлось про її смерть.

Вона розповіла, що її проблеми почались тоді, коли наприкінці минулого року після тривалої хвороби померла її мати Трейсі Вудхед. Під час реєстрації смерті місцеві служби оголосили мертвою і Саманту, вказавши однакові дати смерті. Управління з податкових і митних зборів Її Величності припинило виплачувати жінці допомогу на її дитину.

Жінка була змушена телефонувати та звертатись до різних служб, щоб її визнали живою. Саманта каже, що це було схоже на чийсь злий жарт. Після звернень офіційні служби перепросили у жінки та виправили помилку.

"Я так засмутилася, пояснюючи людям, що я не вмерла. Я думала, що хтось зробив це зі злим наміром, і якби я не сміялася, я весь час плакала б", - каже Саманта Колберн.

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