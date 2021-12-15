Злизуватиме вершки з тіла 36-річного коханця і ніжитиметься поміж простирадлами: 82-річна британка поділилася неординарними планами на Різдво (фото)

Тільки промова королеви на Різдво зможе відвернути пару від дня пристрасті.
82-річна Айріс Джонс розповіла про плани провести Різдво, облизуючи збиті вершки з грудей свого 36-річного коханця, проводячи день у ліжку.
Про це пише The Metro.
Айріс Джонс та її єгипетський чоловік Мохамед одружилися в 2020 році, але були змушені розлучитися на певний час, оскільки він чекав на подружню візу. Минулого місяця вони нарешті зустрілися і поселилися разом у Вестон-Сюпер-Мері, що у Великій Британії.
Тепер вони налаштовані надолужити втрачений час.
"На Різдво ми з Мохамедом просто залишимося в ліжку. Ми будемо їсти сир на тостах, а потім пиріжки з фаршем і збиті вершки, які я з’їм з його тіла", — сказала вона, додавши: "Я ніколи цього не робила".
Як зазначається, пара не планує обмінюватися подарунками, оскільки "вже має все, що хоче".
"Ми візьмемо перерву, щоб подивитися "Промову королеви", - додала жінка.
Пара познайомилася в одній із спільнот в Facebook і одружилася в Каїрі, насолоджуючись смаженою куркою із популярного ресторану швидкого харчування на весільний сніданок.
Як повідомлялося, у США 21-річний американець почав зустрічатися з дівчиною та дізнався, що переспав з її матір'ю кількома роками раніше.
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