Злочинець попросив поліцію припинити згадувати про облисіння в оголошеннях про розшук – фото

Після дня народження він також просив змінити його вік.
Утікач засмучений тим, що поліція повідомила, що розшукує чоловіка з облисінням.
Про це пише Metro.
Деніел Келлавей сказав поліції Ейвона і Сомерсета, що "немає необхідності згадувати про лисину" після того, як поліція звернулася з проханням повідомити про його місцеперебування.
Вони описали 29-річного чоловіка як "білого, близько 175 см, середньої статури, з карими очима, рідким каштановим волоссям і волоссям на обличчі".
Деніелу не сподобався цей жорстокий, але точний опис, і він відповів: "Я їду до Туреччини, щоб розібратися з цим, а потім ми наздоженемо вас".
Його розшукують у зв'язку з декількома розслідуваннями, пов'язаними з порушеннями правил дорожнього руху, заподіянням кримінальної шкоди та погрозами.
Але у Келлавея з'явилися шанувальники в соціальних мережах, і він навіть відповідає на компліменти словами: "Треба ж посміятися, чи не так?".
Він навіть знову звернувся до поліції з проханням змінити його вік після того, як минув його день народження.
"У мене сьогодні день народження, тож чи могли б ви оновити допис? Уже 29 років. І так, я лисію, але готуюсь до трансплантації", - покепкував він.
Детектив у відставці Мік Невілл сказав: "Я не сумніваюся, що поліція прочісуватиме околиці в його пошуках. Але Келлавею недовго доведеться сміятися з цього конфлікту із законом – сітка буде затягувати його до своїх тенет".
Досі йому вдавалося уникати поліції.
Нагадаємо, росіянин у плавках влаштував масову бійку в Таїланді. Його вдалося утихомирити лише електрошокером.
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