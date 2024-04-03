Злочинець попросив поліцію припинити згадувати про облисіння в оголошеннях про розшук – фото

Після дня народження він також просив змінити його вік.

Утікач засмучений тим, що поліція повідомила, що розшукує чоловіка з облисінням.

Про це пише Metro.

Деніел Келлавей сказав поліції Ейвона і Сомерсета, що "немає необхідності згадувати про лисину" після того, як поліція звернулася з проханням повідомити про його місцеперебування.

Вони описали 29-річного чоловіка як "білого, близько 175 см, середньої статури, з карими очима, рідким каштановим волоссям і волоссям на обличчі".

Деніел Келлавей / Фото: Avon and Somerset Police

Деніелу не сподобався цей жорстокий, але точний опис, і він відповів: "Я їду до Туреччини, щоб розібратися з цим, а потім ми наздоженемо вас".

Його розшукують у зв'язку з декількома розслідуваннями, пов'язаними з порушеннями правил дорожнього руху, заподіянням кримінальної шкоди та погрозами.

Але у Келлавея з'явилися шанувальники в соціальних мережах, і він навіть відповідає на компліменти словами: "Треба ж посміятися, чи не так?".

Деніел Келлавей / Фото: соцмережі

Він навіть знову звернувся до поліції з проханням змінити його вік після того, як минув його день народження.

"У мене сьогодні день народження, тож чи могли б ви оновити допис? Уже 29 років. І так, я лисію, але готуюсь до трансплантації", - покепкував він.

Детектив у відставці Мік Невілл сказав: "Я не сумніваюся, що поліція прочісуватиме околиці в його пошуках. Але Келлавею недовго доведеться сміятися з цього конфлікту із законом – сітка буде затягувати його до своїх тенет".

Досі йому вдавалося уникати поліції.

Нагадаємо, росіянин у плавках влаштував масову бійку в Таїланді. Його вдалося утихомирити лише електрошокером.

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