Злодій під час пограбування випав із вентиляційної шахти та "загубив" труси зі штанами – фото

Він добряче гепнувся обличчям об підлогу.
У Шотландії злодій випав із вентиляційної шахти під час пограбування магазину молочних коктейлів.
Про це пише Glasgow Live.
Поліція опублікувала кадри з камер відеоспостереження, на яких чоловік у пошуках готівки гепнувся обличчям об підлогу після того, як проліз через витяжку.
Здається, він повільно протискується через невелику щілину і намагається обережно спуститися на меблі головою вперед. Але він раптово втратив рівновагу та вдарився об підлогу. Йому знадобилася хвилина, щоб оговтатися від сильного удару.
Однак невдовзі він знову встав, натягнув боксери та штани, а потім одягнув каптур і здійснив набіг на магазин, вихопивши банку для чайових, гроші з каси, скриньку для благодійних пожертв та трохи резервних грошей.
Робітники прибули близько 11:30, виявили місце злочину та зателефонували до поліції, яка примчала до приміщення близько 11:55. Злочинця поки що не заарештували, розслідування триває.
Нагадаємо, оголені жінки прогулялися містом лише в трусах і на високих підборах. Вони відвідали туристичні місця.
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