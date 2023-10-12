Злодій під час пограбування випав із вентиляційної шахти та "загубив" труси зі штанами – фото

У Шотландії злодій випав із вентиляційної шахти під час пограбування магазину молочних коктейлів.

Про це пише Glasgow Live.

Поліція опублікувала кадри з камер відеоспостереження, на яких чоловік у пошуках готівки гепнувся обличчям об підлогу після того, як проліз через витяжку.

Грабіжник / Фото: Fudge Shakes

Здається, він повільно протискується через невелику щілину і намагається обережно спуститися на меблі головою вперед. Але він раптово втратив рівновагу та вдарився об підлогу. Йому знадобилася хвилина, щоб оговтатися від сильного удару.

Грабіжник / Фото: Fudge Shakes

Однак невдовзі він знову встав, натягнув боксери та штани, а потім одягнув каптур і здійснив набіг на магазин, вихопивши банку для чайових, гроші з каси, скриньку для благодійних пожертв та трохи резервних грошей.

Грабіжник / Фото: Fudge Shakes

Робітники прибули близько 11:30, виявили місце злочину та зателефонували до поліції, яка примчала до приміщення близько 11:55. Злочинця поки що не заарештували, розслідування триває.

Нагадаємо, оголені жінки прогулялися містом лише в трусах і на високих підборах. Вони відвідали туристичні місця.

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