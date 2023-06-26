Злодій під час пограбування закохався у свою жертву та запросив на побачення: реакція жінки

Ембер Бераун розповіла, що 8 травня в Індіанаполісі, США, до неї підійшов чоловік і наставив на неї пістолет, коли вона перевіряла пошту біля свого будинку. Після цього він розшукав її акаунт у соціальних мережах та заявив, що закохався і запросив жінку на побачення.

Про це пише dailystar.co.uk.

У США стався дивний інцидент: злодій спочатку пограбував жінку, а потім через соцмережі запросив її на побачення, бо мовляв закохався. Жертва, яка щойно пізно повернулася додому з роботи, стверджує, що її змусили віддати готівку чоловікові, якого згодом ідентифікували як Дем'єна Бойса.

Згадуючи про пограбування, Ембер розповіла: "Він дістав пістолет з кишені, щоб показати мені, що відбувається - він сказав впусти мене у свій будинок. Я цього не зробила".

Відмовившись впустити Бойса до свого будинку, Ембер була змушена віддати всю готівку, яка була при ній - близько 100 доларів.

Але, схоже, Бойсу були потрібні не тільки гроші, і, як не дивно, він зажадав, щоб вона зв'язалася з ним у Facebook, продовжуючи цілитися в неї з пістолета.

Вона погодилася на дивне прохання, пояснивши: "Я подумала, що якщо я додам його у Facebook, він піде, і він пішов".

За словами поліції Індіанаполіса, Бойс одразу ж почав надсилати жертві повідомлення, фліртувати з нею і навіть стверджував, що поверне їй гроші, бо вона "гарненька".

В одному з повідомлень йшлося "Слухай, ти знаєш, що я поверну тобі гроші. Це чудовий спосіб познайомитися з кимось, але ти занадто гарна, щоб тебе пограбувати".

Ембер вирішила відповісти на повідомлення, написавши у відповідь: "Я вірю тобі, чоловіче. Я можу сказати, що ти милий, просто часи стали важкими. Я знаю це".

Але, схоже, це лише заохотило Бойса до залицянь, і він надіслав ще одне повідомлення, запрошуючи її на побачення.

"Давай розслабимося зі мною. Присягаюся, я не можу так довго чекати", - написав він.

Жінка відхилила пропозицію, сказавши йому: "У мене є чоловік. Ти ж знаєш, що я не можу цього зробити. Я бажаю тобі всього найкращого".

Вона каже, що цей страшний інцидент змусив її відчувати себе небезпечно вдома.

"Він дійсно намагався пограбувати мене, але він забрав у мене відчуття безпеки в моєму власному домі", - сказала вона.

Ембер додала: "Мене трохи нервує, коли я знаю, що люди ходять вулицею в пошуках місць для скоєння злочинів. Це трохи змінює відчуття, коли ти чуєш звуки вночі".

Наразі Бойс перебуває під заставою у розмірі $7,500 після того, як йому було пред'явлено звинувачення у пограбуванні зі застосуванням вогнепальної зброї минулої середи.

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