Злодій пограбував супермаркет та поділився грошима з покупцями – фото

Він влаштував зухвалий наліт на очах в охоронців.

У Лондоні, Велика Британія, злодій пограбував супермаркет у стилі Робіна Гуда – він поділився грошима з очевидцями.

Про це повідомляє Daily Mail.

На кадрах, які опублікували в Мережі, видно, як працівники Tesco у Стратфорді, стоять безпорадні, коли злочинець у масці вривається до кас.

Пограбування супермаркету / Фото: instagram.com/anyonek_tk

Поки він рився у грошах магазину за захисним склом, до нього підбіг покупець у сірому джемпері з капюшоном і червоних спортивних штанях, який розмовляв по телефону, і захоплено вигукнув "йоу". Інша людина попросила: "Дай мені десятку!". У відповідь на це грабіжник витягнув готівку з каси та кинув декілька купюр через щілину.

Пограбування супермаркету / Фото: instagram.com/anyonek_tk

Пограбування супермаркету / Фото: instagram.com/anyonek_tk

Щонайменше п'ять п'ятифунтових банкнот опинилися на підлозі магазину, що спричинило захоплення серед очевидців.

Користувачі соціальних мереж швидко підтримали бандита, коли побачили відео з його крадіжкою. Один назвав його "Робіном Гудом", інший пожартував: "Ділитися – значить піклуватися". Третій засміявся: "Кожна копійка допомагає", а ще один додав: "Робітники не вмирають за Tesco".

Яка подальша доля грабіжника, поки що невідомо.

Нагадаємо, в Індії платні "школи злодіїв" вчать дітей красти на багатих весіллях. Стало відомо, скільки коштує місце.

Читайте також: