Злодій вдерся до будинку, помив посуд та залишив записку, де зізнався, що накоїв – фото

Грабіжник, який тероризував сусідів, залишив дивну записку для власника будинку після того, як вдерся до нього, приготував і з'їв спагеті та помив посуд.

Про це пише Metro.

Власник будинку в котеджному містечку Клірвуд у штаті Вашингтон, США, розповів, що в п'ятницю вранці він повернувся додому з поїздки і знайшов на кухонному столі повідомлення, написане на серветці.

У ньому йшлося: "Мені дуже потрібна була їжа, я вдерся до вашого будинку, будь ласка, пробачте мені, я з'їв вашу їжу, виправ одяг і прийняв душ. P.S. Ваша попкорниця не працювала належним чином".

Записка крадія / Фото: KING 5

Едді Андуджо розповів: "Спочатку я подумав, що це був жарт. Але швидко побачив, що це не так".

Вікно його кухні було розбите, а скло розлетілося по раковині та підлозі. "Бандит готував спагеті", - сказав Андуджо. "Але найсмішніше те, що він помив свій посуд. Мабуть, він був хорошим шахраєм, я не знаю... І він склав ковдри, які використовував".

Зловмисник не взяв нічого з речей Андуджо.

Камери спостереження зафіксували невідомого чоловіка, одягненого в синю сорочку з довгими рукавами, сірі штани і чорні туфлі.

Заступники шерифа округу Терстон заявили, що знають, хто підозрюваний, і в неділю провели обшук за допомогою собаки К9, але він залишається на свободі.

Інша домовласниця, Бетані Стірбер, розповіла, що підозрюваний проник до її машини, знайшов ключ від гаража і воріт та намагався проникнути до її гаража, поки вона була вдома.

"Ми його відлякували, але він все одно повертався. І щоразу, коли ми викликаємо поліцію, це занадто багато часу", - розповіла вона телеканалу, додавши, що знову помітила його в неділю. "Я зателефонувала 911. Я їх чула, а вони мене не чули. І вони не встигли приїхати вчасно. Він втік".

Власниця будинку Ешлі О'Ніл розповіла, що вони з чоловіком також намагалися зловити бандита, але йому вдалося втекти. "Ніколи не знаєш, де він ховається, - сказала О'Ніл. Чесно кажучи, це навіть лякає".

Нагадаємо, ув'язнені вирили 10-метровий тунель у тюрмі, який вів до каналізації. Стало відомо, хто планував втечу.

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