Злодій задрімав під час пограбування і розбудив домовласницю гучним хропінням

У Китаї злодій заснув під час пограбування і розбудив домовласницю своїм гучним хропінням.

Про це повідомляє scmp.com.

Чоловік прослизнув через вікно будинку в Юньнані близько півночі 8 листопада з наміром пограбувати будинок. Однак йому довелося змінити свої плани, коли він дізнався, що мешканці ще не лягли спати.

Зловмисник на прізвище Ян вирішив покурити в окремій кімнаті, чекаючи, поки вони ляжуть спати. Однак він сам заснув.

Домогосподарка на прізвище Тан спала зі своєю дитиною, коли її розбудило гучне хропіння, але спочатку вона відмахнулася від цього, сказавши, що це шум із сусіднього будинку.

Злодій заснув під час пограбування / Фото: scmp.com

Потім вона помітила, що хропіння стало гучнішим, коли вона пішла мити пляшечку з молоком своєї дитини, і вирішила продовжити розслідування. Потім вона виявила, що Ян міцно спить на підлозі в іншій кімнаті.

Вона попередила свою сім'ю, і приїхала поліція та заарештувала чоловіка, виявивши, що він рецидивіст.

Злодій заснув під час пограбування / Фото: scmp.com

Він був ув'язнений за крадіжку 2022 року і був звільнений з в'язниці у вересні.

"Це надто смішно. Злодій привів поліцію до свого порога", — прокоментував історію у соціальних мережах один із них.

Інший сказав: "Якщо він так втомився, можливо, йому не слід було "працювати" понаднормово".

"Цікаво, який вирок за вторгнення в будинок і нічого не вкрадене?" — спитав третій.

Нагадаємо, рибалка врятував жінку, яка тонула в океані у вкраденій машині. Вона ледь не загинула.

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