Злодії одночасно грабували церкву і просили священника відпустити гріхи: чим це закінчилося

В Нігерії грабіжники просили прощення у священника під час пограбування церкви.

Про це пише New York Post.

Соломон Укейма, священик парафії Святого Августина в регіоні Демекпе в Макурді, розповів місцевій владі, що грабіжники, які розкаялися, увірвалися до парафіяльного будинку, забравши з собою найцінніші церковні речі.

"Грабіжники поводилися спокійно протягом усієї операції. Вони постійно просили прощення. Вони робили це протягом усього періоду пограбування, – сказав Укейма в інтерв'ю Інформаційному агентству Нігерії (NAN). – Мені подобається їхня впевненість і спокій. Один з них, за що б він не взявся, казав: "Пробач нам, отче".

Управління поліції штату Бенуе підтвердило факт пограбування і розпочало розслідування, повідомив офіцер зі зв'язків з громадськістю.

Укейма повідомив, що злодії проникли на територію парафії близько другої ночі, перелізши через ковану огорожу і піднявшись будівлею до вікна в кабінет священника.

Храм Святого Августина в Демекпе

Злочинцям, які розкаялися, вдалося втекти з телефонами, звуковим обладнанням, одягом, їжею і десятиною, водночас вони безрезультатно вимагали 5 млн нігерійських найр (близько 13 000 доларів США).

"Я сказав їм, що у мене немає таких грошей. Я сказав їм, що у мене є, і віддав їх їм", – пояснив він.

Він також сказав, що не тримає зла на відчайдушних злодіїв, які, вочевидь, були у відчаї. "Я простив їх і прошу інших також молитися за них, – сказав Укейма. – Це молоді люди. Один з них говорив бездоганною англійською мовою. Нехай вони повністю змінять своє життя і використають свій талант, який вони мають".

Нагадаємо, в Бельгії двоє священників влаштували гей-оргію з наркотиками. 69-річний святий отець із 60-річним товаришем "відривалися" просто в парафіяльному будинку: нюхали поперси, закидалися екстазі та займалися сексом.

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