Злодії вкрали золото на 15 млн доларів з аеропорту: подробиці злочину

Поліція поки що не підтвердила, чи були злодії професійною бандою.

Злодії вкрали золото та інші цінності на суму 12 мільйонів фунтів стерлінгів (15 млн доларів) із аеропорту в Канаді.

Про це пише ladbible.com

Поліцейські розпочали розслідування за фактом крадіжки у міжнародному аеропорту Торонто Пірсон. Летовище часто використовується для доставки золота, яке добули в Онтаріо, по всьому світу.

Інспектор Стівен Дуйвестейн повідомив журналістам, що літак прибув рано ввечері 17 квітня, і його "високоцінний" вантаж було вивантажено та доставлено до сховища.

"Що я можу сказати, то це те, що в контейнері був цінний вантаж. Він справді містив золото, але містив інші предмети, які мають грошову цінність", - розповів правоохоронець.

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Дуйвестейн додав, що через деякий час контейнер було "вивезено незаконним шляхом" і оголошено зниклим безвісти.

Він сказав, що розслідування крадіжки все ще триває, але запевнив потенційних мандрівників, що громадська безпека не викликає занепокоєння: "Ми вважаємо, що це одиничний випадок. Тому для людей, які подорожують, які турбуються про прибуття та відбуття, у них не повинно бути жодних проблем. Ми не вважаємо це питанням громадської безпеки".

Поліція поки що не підтвердила, чи були злодії професійною бандою. Офіційні особи також поки що відмовляються казати, яка авіакомпанія доставила вантаж, звідки він прибув і куди прямував.

Це не вперше, коли канадійський аеропорт стає місцем пограбування — ще 1952 року злодії зникли з шістьма ящиками із золотом, які прямували до Монреаля. На той час крадіжка була оцінена в 215 000 доларів, що сьогодні перевищує 1,7 мільйона доларів.

Нагадаємо, у Канаді жінці через 41 рік повернули річ із вкраденої сумочки. Cпочатку вона була налаштована скептично, але потім засміялася.

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