Злодійка, що поцупила 40 мільйонів доларів, похизувалася, як зухвало втекла із в'язниці (фото)

Жінка розповіла про свою зухвалу втечу з тюрми США, де її ув'язнили за шахрайство на 40 мільйонів доларів.

Таня Сміт, якій зараз 64 роки, втекла з в'язниці у Західній Вірджинії, переодягнувшись адвокаткою. На момент втечі 1988 року вона відбувала два роки терміну, який мав тривати 13 років.

Однак за допомогою спільника їй вдалося вийти з в'язниці, переодягнувшись. Хоча її упіймали через вісім місяців після втечі з в'язниці, вона вирішила докладно розповісти про своє життя в новій книжці.

Таня, чия багатомільйонна афера привернула увагу ФБР, розповіла про своє життя у виданні Never Saw Me Coming, де детально описується її життя до, під час і після її злочинів.

У розмові з Guardian вона розповіла про свій досвід втечі з в'язниці та про те, як вона помахала охоронцеві, виходячи із тюрми.

Вона сказала: "Коли я дійшла до воріт, я обернулася до охоронця, що стояв у дверях, і помахала рукою. Він примружився, ніби побачив когось знайомого. Я усміхнулася і знову помахала рукою. Тяжка грудка утворилася у мене в горлі. Будь-якої миті хтось міг зрозуміти, що я зникла, і задзвонила б сигналізація".

Хоча Таня провела ще деякий час у в'язниці, перш ніж на неї чекала свобода, зараз мама трьох дітей живе в Лос-Анджелесі, де, за її словами, насолоджується спокоєм.

Попри те, що Таня найбільше відома своїм перебуванням за ґратами та причиною свого перебування там, її історія набагато заплутаніша. Одна із шістьох дітей, вона виросла в Міннеаполісі і сказала, що хоче щось зробити, щоб допомогти людям. Пізніше вона виявила, що вона має талант до пошуку телефонних номерів, і з розвитком технологій це переросло у злам комп'ютерів. Щойно цей талант був розкритий, вона почала надсилати гроші на рахунки, які потім збирали люди, відомі як "бігуни". У її книжці пояснюється, що саме один із цих бігунів призвів до того, що її пізніше упіймали.

Про те, як було писати книжку, Таня сказала, що це було полегшенням: "Коли я почала писати цю книжку, саме тоді я почала почуватися вільною — ніби тягар був знятий, я змогла поговорити з людьми. Я емансипована".

