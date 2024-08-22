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Злодійка, що поцупила 40 мільйонів доларів, похизувалася, як зухвало втекла із в'язниці (фото)

Злодійка, що поцупила 40 мільйонів доларів, похизувалася, як зухвало втекла із в'язниці (фото)

Злодійка, що поцупила 40 мільйонів доларів, похизувалася, як зухвало втекла із в'язниці (фото)

В'язниця / Фото: Associated Press

Вона випустила мемуари про своє життя та злочини, які призвели до її ув'язнення.

Жінка розповіла про свою зухвалу втечу з тюрми США, де її ув'язнили за шахрайство на 40 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Mirror.

Таня Сміт, якій зараз 64 роки, втекла з в'язниці у Західній Вірджинії, переодягнувшись адвокаткою. На момент втечі 1988 року вона відбувала два роки терміну, який мав тривати 13 років.

Однак за допомогою спільника їй вдалося вийти з в'язниці, переодягнувшись. Хоча її упіймали через вісім місяців після втечі з в'язниці, вона вирішила докладно розповісти про своє життя в новій книжці.

Таня, чия багатомільйонна афера привернула увагу ФБР, розповіла про своє життя у виданні Never Saw Me Coming, де детально описується її життя до, під час і після її злочинів.

У розмові з Guardian вона розповіла про свій досвід втечі з в'язниці та про те, як вона помахала охоронцеві, виходячи із тюрми.

Вона сказала: "Коли я дійшла до воріт, я обернулася до охоронця, що стояв у дверях, і помахала рукою. Він примружився, ніби побачив когось знайомого. Я усміхнулася і знову помахала рукою. Тяжка грудка утворилася у мене в горлі. Будь-якої миті хтось міг зрозуміти, що я зникла, і задзвонила б сигналізація".

Таня Сміт / Фото: Mirror / ©
Таня Сміт / Фото: Mirror

Хоча Таня провела ще деякий час у в'язниці, перш ніж на неї чекала свобода, зараз мама трьох дітей живе в Лос-Анджелесі, де, за її словами, насолоджується спокоєм.

Попри те, що Таня найбільше відома своїм перебуванням за ґратами та причиною свого перебування там, її історія набагато заплутаніша. Одна із шістьох дітей, вона виросла в Міннеаполісі і сказала, що хоче щось зробити, щоб допомогти людям. Пізніше вона виявила, що вона має талант до пошуку телефонних номерів, і з розвитком технологій це переросло у злам комп'ютерів. Щойно цей талант був розкритий, вона почала надсилати гроші на рахунки, які потім збирали люди, відомі як "бігуни". У її книжці пояснюється, що саме один із цих бігунів призвів до того, що її пізніше упіймали.

Про те, як було писати книжку, Таня сказала, що це було полегшенням: "Коли я почала писати цю книжку, саме тоді я почала почуватися вільною — ніби тягар був знятий, я змогла поговорити з людьми. Я емансипована".

Нагадаємо, 99-річна нацистка не змогла скасувати вирок щодо смерті 10000 в'язнів концтаборів. Ірмгард Фурхнер раніше була засуджена до дворічного умовного терміну.

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