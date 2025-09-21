Зловісна причина, чому собаки лижуть лапи – і це не тому, що їм нудно

Собака / © iStock

Реклама

Часте облизування лап у собак може бути не просто звичкою, а сигналом про дискомфорт чи запалення, попереджають експерти. Пік такої поведінки спостерігається восени та взимку, коли холодна та волога погода подразнює шкіру лап, пояснюють фахівці.

Про це пише видання Daily Mail.

Багато власників собак сприймають облизування лап як милу або звичайну гігієнічну поведінку, проте, за словами експертів, це може бути серйозним попереджувальним сигналом. Про це в інтерв’ю повідомив генеральний директор компанії DotDotPet Геппі Чепмен.

Реклама

«Багато власників списують облизування лап на нудьгу, але насправді це може бути раннім сигналом про дискомфорт або запалення», — зазначив Чепмен. За його словами, собаки реагують на зміни сезону подібно до того, як люди відчувають скутість у суглобах в холодну пору. «Статистика показує, що облизування лап зростає восени та взимку. Собаки стають повільнішими під час прогулянок і більше часу приділяють лапам — це ознаки дискомфорту, а не пустощів», — підкреслив він.

Поясненням може бути підвищена вологість від дощу, калюж та бруду, яка розм’якшує подушечки лап і робить їх більш чутливими. Крім того, різкі перепади температури між холодною вулицею та теплим приміщенням можуть висушувати шкіру, викликаючи свербіж і подразнення, аналогічно до того, як у людей взимку сохнуть руки чи губи.

Ветеринари також відзначають, що надмірне облизування лап може сигналізувати про присутність сторонніх предметів, таких як камінчики чи травинки, які застрягли між подушечками, або про алергічні реакції на пилок, бліх або певні компоненти корму. У деяких випадках це може бути пов’язано з проблемами із суглобами, шкірою або нервовою системою.

Фахівці радять власникам уважно стежити за поведінкою своїх улюбленців та звертатися до ветеринара, якщо з’являються нові симптоми. Простими способами зменшити дискомфорт є промивання лап після прогулянок для видалення бруду та пилу, ретельне висушування лап, використання спеціальних добавок, що зменшують запалення, або захисних бальзамів для подушечок.

Реклама

Водночас експерти з Dogs Trust зазначають, що облизування лап — це природна частина догляду за собою. «Собаки часто використовують це, щоб очистити шерсть після прогулянки або купання. Але важливо спостерігати за частотою та інтенсивністю цього процесу. Іноді надмірне облизування може свідчити про свербіж, біль або стрес», — додали вони.

Крім того, фахівці радять враховувати індивідуальні особливості собак. Наприклад, деякі тварини більш чутливі до погодних умов, інші — до харчування чи алергенів у навколишньому середовищі. «Не завжди варто вважати облизування лап пустощами. Це може бути спробою собаки зняти дискомфорт або повідомити власника про проблему зі здоров’ям», — підсумував Чепмен.

Регулярне облизування лап не слід ігнорувати. Це може бути не просто звичкою, а попередженням про те, що тварина відчуває біль або подразнення, і потребує уваги та догляду з боку власника. Ветеринари рекомендують контролювати поведінку собаки, дотримуватися сезонних профілактичних заходів та при необхідності консультуватися з фахівцями, щоб запобігти ускладненням та зберегти здоров’я тварини.

Нагадаємо, раніше ми писали про найрозумніших собаки у світі та називали 10 порід з високим інтелектом.