Зловив джекпот на гачок: звичайна риболовля миттєво зробила хлопця доларовим мільйонером

Звичайна риболовля перетворила 26-річного австралійця на мільйонера / © Фото з відкритих джерел

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Після футбольного тренування 26-річний Метью Моріс разом із молодшим братом вирушив на риболовлю до водойми Корроборі-Біллабонг неподалік австралійського міста Дарвін. Там чоловік упіймав баррамунді завдовжки близько 80 сантиметрів, на тілі якого помітив червону призову мітку. Риба виявилася перепусткою до головного виграшу конкурсу Million Dollar Fish — мільйона австралійських доларів (приблизно 623 тисяч євро).

Про це пише ABC News.

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Як рибалка зрозумів, що спіймав мільйон

Моріс помітив червону мітку майже одразу — риба вистрибнула з води в перші секунди після клювання. На ній було написано Season 12. Чоловік зрозумів, що це не звичайний улов, і почав витягувати рибу. Допомогли й люди з човна неподалік. Сам рибалка назвав ці дві хвилини найстресовішими у своєму житті.

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Баррамунді виявився єдиною рибою з призовою міткою на один мільйон доларів у 12-му сезоні конкурсу Million Dollar Fish. Про перемогу Метью особисто повідомила голова уряду Північної Території Лія Фінокк’яро. Почувши новину, він розплакався, а потім одразу зателефонував матері й повідомив, що став мільйонером.

Виграш чоловік планує витратити на купівлю будинку, погашення боргів і власні потреби. За його словами, він хоче розпорядитися грошима розумно, але дозволить собі й трохи приємних покупок.

Як працює конкурс Million Dollar Fish

Конкурс проводять у Північній Території Австралії, щоб заохотити туристів і рибалок приїжджати до місцевих водойм. У межах 12-го сезону, який триває від 1 жовтня 2026 року до 31 березня 2027-го, у річки та естуарії випустили одного баррамунді з міткою на мільйон доларів і ще 100 риб із призами по 10 тисяч австралійських доларів. Умови участі оприлюднені на офіційному сайті конкурсу.

Моріс став лише другим учасником за 12 років історії змагання, якому вдалося спіймати головну призову рибу. Першим був Кіґан Пейн — він виграв мільйон доларів у квітні 2024 року. Після перемоги Моріса в австралійських водоймах ще залишаються 96 баррамунді з мітками на 10 тисяч доларів кожен.

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Незвичайні улови та рибальські пригоди

Іноді рибальська сітка приносить не лише рибу. На узбережжі Балтійського моря в Польщі чоловік випадково виловив шматок бурштину вагою близько 150 грамів. Його оцінили приблизно у 1500 злотих — незвичайний скарб із морського улову став для рибалки приємною несподіванкою.

Ще одна незвична знахідка з’явилася на узбережжі Чилі — там виявили майже п’ятиметрового оселедцевого короля, якого в народі називають «рибою Судного дня». Давні повір’я пов’язують його появу із землетрусами та цунамі, однак науковці не знайшли переконливого підтвердження такого зв’язку. Глибоководна риба завдовжки 4,8 метра привернула увагу місцевих жителів і дослідників.

А у Дніпрі біля Запоріжжя рибалки виловили сонячного окуня — чужорідного хижака, природним середовищем якого є водойми Північної Америки. Ця риба вже поширилася в українських водоймах і може завдавати шкоди місцевим видам, поїдаючи їхню ікру та молодь. Як чужорідний хижак опинився у Дніпрі, пояснювали фахівці.

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