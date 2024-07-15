Злякалася, коли повернулася додому: "картопля-мутант" захопила квартиру жінки (фото)

Жінка була налякана, коли повернулася до своєї квартири після декількох місяців відсутності і побачила, що в ній оселилася "картопля-мутант".

Про це пише LADbible.

Уродженка Франції Донна Поре з міста Кан купила мішок картоплі вартістю 2,50 євро у місцевому супермаркеті якраз перед тим, як у Франції були оголошені карантинні заходи.

Замість того, щоб залишитися вдома і пропустити зустріч зі своїм хлопцем, вона швидко поїхала до нього на інший кінець міста.

Вона повернулася додому через декілька місяців і була шокована. За цей час її картопля перетворилася на щось божевільне. 22-річна дівчина виявила, що в овоча виросли величезні пагони і поширилися по всій її квартирі.

Картопля проросла в квартирі / Фото: Caters

"Коли я відчинила вхідні двері, я помітила дивну форму в кінці кухні. Оскільки світло було вимкнене, а жалюзі зачинені, я не зрозуміла, що це була картопля. Лише відчинивши віконниці, я звернула увагу на це надзвичайне видовище. Спочатку я злякався, але коли зрозуміла, що це було, то дуже розсміялася і поділилася відео з рослиною в Snapchat. Мої друзі не могли припинити сміятися. Вони вважали всю ситуацію неймовірною", - поділилася вона.

Пагони проросли крізь мішок і між кухонною стільницею та стіною квартири, а це означало, що Донні довелося годинами обрізати їх, щоб видалити "мутанта".

Картопля проросла в квартирі / Фото: Caters

Донна сказала: "Я хотіла витягти мішок картоплі з ущільнювачів стільниці, але це було нелегко. Пагони закріпилися на місці в швах, і їх було важко видалити. Врешті-решт мені довелося вирізати деякі пагони ножицями, а також замазати отвори, які вони утворили".

Донна Поре / Фото: Caters

Француженка додала, що пересадила картоплю на своїй грядці, і сьогодні вона знову росте: "Мені не терпиться побачити, що виросте з землі".

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