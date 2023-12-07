Зміна статі, особисте життя та робота: як живуть найстаріші у світі сіамські близнюки (фото, відео)

Лорі та Джордж (раніше Дорі) Шаппелли з Пенсильванії, США – найстаріші у світі сіамські близнюки.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Вони народилися 18 вересня 1961 року. Зараз їм по 62 роки. Це близнюки-краніопаги, що означає, що у них частково зрослися черепи, спільні життєво важливі кровоносні судини і 30% мозку (лобова і тім'яна частини). Це найрідкісніша форма сіамських близнюків, що становить лише 2–6% випадків.

Лорі працездатна, але у Джорджа ущелина хребта, тому він не може ходити. Щоб пересуватися, він сидить на табуретці типу візка, який штовхає Лорі.

Найстаріші у світі сіамські близнюки / Фото: guinnessworldrecords.com

Лорі та Джордж стали першими одностатевими сіамськими близнюками, які ідентифікували себе як різні гендери, коли 2007 року Джордж заявив, що він трансгендер. Йому не робили операцій із корекції статі, але він одягається та ідентифікує себе як чоловік.

Раніше Джордж носив ім'я Ріба, натхнене співачкою Рібою Макінтайр, оскільки йому не подобалося, що його ім'я римується з ім'ям його сестри.

Близнюки провели перші 24 роки свого життя в установі для розумово відсталих – попри те, що жоден із них не був розумово відсталим – після того, як їх помістив туди суд, який вирішив, що їхні батьки не можуть належним чином піклуватися про них.

Однак Лорі та Джордж не були повністю відрізані від своїх батьків, які навіяли своїм дітям думку, що Бог навмисно створив їх такими, тому близнюки ніколи не скаржилися на свій стан і не висловлювали бажання розлучитися.

"Чи розлучимося ми? Абсолютно ні", - сказав Джордж у документальному фільмі 1997 року. "Моя теорія така: навіщо лагодити те, що не зламано?".

Від 1988 року вони жили окремо у квартирі з двома спальнями, кожна з яких мала свою кімнату, чергуючи ночі, коли вони спали в кожній із них.

Джордж досяг успіху в 90-х роках як професійний кантрі-співак, виступаючи в усьому світі, в той час як Лорі - володарка трофеїв у боулер з десятьма кеглями і декілька років працювала в лікарняній пральні, підлаштовуючи свій робочий графік під виступи Джорджа.

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Близнюки намагаються робити все якнайбільше індивідуально, зокрема приймати душ: "Ми не завжди приймаємо душ одночасно; насправді майже ніколи", — розповіла Лорі. Вони домагаються цього, використовуючи фіранку для душу як бар'єр між собою, поки один приймає душ, а інший стоїть біля ванни.

Вони займаються своїми хобі у своїх кімнатах, причому один із них фактично "відключається", перебуваючи в кімнаті іншого. "Це її кімната. Я тут у тілі, але це все", - пояснила Лорі. "Те, що ми не можемо встати і піти одне від одного, не означає, що ми не можемо усамітнитися ні з іншими людьми, ні з самим собою".

Близнюки однаково ставляться до свого романтичного життя: "Коли я ходила на побачення, Джордж брав із собою книжки і, оскільки ми не дивилися одне на одного, він міг ігнорувати будь-які поцілунки", - розповіла Лорі The Sun 2011 року.

Лорі також розповіла, що втратила цноту зі своїм другим хлопцем, коли їй було 23 роки. Під час сексу Джордж сказав, що може "поводитися так, ніби його тут немає".

Обидва близнюки наразі самотні. У минулому Лорі висловлювала бажання мати дітей, проте ця мрія так і не здійснилася. За все життя у неї було декілька хлопців, і якоїсь миті вона навіть була заручена, але її наречений трагічно загинув через п'яного водія.

Зараз, коли Лорі та Джорджу за шістдесят, вони далеко перевершили очікування медичних працівників, які передбачали, що пара не доживе до 30 років.

Фактично, Лорі та Джордж — найстаріші сіамські близнюки жіночої статі за всю історію. Якщо вони проживуть ще шість років, вони стануть найстарішими сіамськими близнюками за всю історію, обігнавши Ронні та Донні Галіонов (США; 1951–2020), які померли у віці 68 років.

Нагадаємо, нещодавно найстаріші у світі чоловіки-трійнята відсвяткували день народження. Вони народилися 1 грудня 1930 року.

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