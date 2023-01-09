Змінила траєкторію під час падіння: у Росії ялинка гепнулась на двох перехожих

У Росії в місті Мурманськ ялинка впала на двох перехожих. Цікаво те, що під час падіння дерево змінило траєкторію, щоб впасти на людей.

Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Baza.

Ялинка стояла біля місцевого залізничного вокзалу. Проте 9 січня вона впала. На кадрах видно, що спочатку новорічне дерево падало в один бік, проте згодом різко змінило траєкторію, щоб гепнутись прямо на двох росіян.

Відомо, що жителі Мурманська вижили, проте отримали травми.

"З ялинкою-вбивцею (і тими, хто її встановлював) працює поліція", - пишуть російські пропагандисти.

Нагадаємо, у Японії чоловік витратив майже 20 тисяч доларів, щоб перевтілитись у вовка. Його мрія збулась завдяки ультрареалістичному костюму, який він замовив в одній із компанії.

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