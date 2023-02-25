Зможе конкурувати з ChatGPT: у Meta анонсували запуск штучного інтелекту

Головний виконавчий директор компанії Meta Марк Цукерберг анонсував гучну новинку - штучний інтелект LLaMA. Він переконаний, що його розробка стане конкурентом відомому чат-боту ChatGPT.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Цукерберг розповів, що завдяки моделі штучного інтелекту від Meta дослідники зможуть здійснювати свою роботу більш ефективною. Винахідник додав, що LLaMA показала високі перспективи у генеруванні тексту, розмовах, а також узагальненні письмового матеріалу.

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Цікавим є те, що виконавчий директор компанії Meta каже, що нова розробка може скласти серйозну конкуренцію чат-боту ChatGPT, який стрімко набирає популярності у всьому світі. За словами Цукерберга, LLaMA буде здатна справлятися зі складними завданнями, такими як вирішення математичних теорем або передбачення білкових структур, що, ймовірно, може бути задіяне в медичній галузі.

Що відомо про штучний інтелект ШІ

Штучний інтелект зможе за сім годин створити цифровий клон будь-якої людини — відтворити зовнішній вигляд, манеру спілкування і тембр голосу, попередньо проаналізувавши лише фотографії та відео з нею. Потім з'являється цифрова копія — з нею можна спілкуватись відеозв'язком і вона веде діалог.

Штучний інтелект ChatGPT тепер доступний в Україні. Нашу державу вилучили зі списку країн, у яких заблокований чат-бот.

Також навчально-тренувальний винищувач VISTA X-62A від Lockheed Martin успішно пройшов випробування під управлінням нейромережі.

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