Знадобиться вічність, щоб його перетнути: що відомо про найширший у світі проспект (фото, відео)

Авеніда 9 де Хуліо в Буенос-Айресі, Аргентина, належить до Книги рекордів Гіннеса як найширший проспект у світі – приблизно 140 метрів. Він має 16 смуг руху, тож перейти з одного боку на інший досить складно.

Про це пише Oddity Central.

Історія Авеніди 9 де Хуліо сягає корінням у часи розквіту аргентинської столиці. Буенос-Айрес називали "Парижем Південної Америки", тож місцева влада вирішила закріпити цю репутацію, збудувавши монументальний об'єкт інфраструктури, натхненний паризькими Єлисейськими полями. Простої копії було недостатньо, вони хотіли чогось більшого, тому зупинилися на міській магістралі, що проходила через центр міста і була вдвічі ширшою за знамениту французьку авеню. Це був колосальний проєкт, який тривав майже пів століття, але 1980 року Авеніда 9 де Хуліо була нарешті завершена. Вона досі утримує рекорд "найширшого проспекту у світі".

Найширший у світі проспект Авеніда 9 де Хуліо / Фото: Getty Images

Створення достатнього простору для проспекту, ширшого за будь-який інший у центрі мегаполісу, саме по собі було величезним викликом, який призвів до знесення 60 000 квадратних метрів міської нерухомості та переселення тисяч мешканців лише для того, щоб завершити його першу ділянку.

Сьогодні проспект 9 де Хуліо залишається таким же приголомшливим, як і тоді, коли його відкрили, і вдвічі хаотичнішим. Маючи загалом 16 смуг руху з одного боку в інший, а також чотири додаткові смуги для автобусів громадського транспорту, центральну пішохідну зону та щонайменше сім тротуарів між смугами для автомобілів, вона займає досить багато часу, щоб її перетнути.

Один тіктокер нещодавно зняв на відео, як він йде з одного боку проспекту на інший, і це зайняло у нього колосальні 4 хвилини і 17 секунд, хоча він стверджував, що ходить швидше, ніж зазвичай. Сюди входить весь час, який він витратив на очікування на світлофорах. Для порівняння, середньостатистичний перехід проспекту займає лише 25 секунд.

Цікаво, що Авеніда 9 де Хуліо отримав звання "найширшого проспекту у світі" за допомогою двох інших вулиць. Зі східного боку проспекту розташована вулиця Карлоса Пеллегріні, а із західного – вулиця Серріто. На практиці обидві вулиці слугують додатковими смугами для проспекту, тому їхні шість смуг враховуються під час вимірювання ширини проспекту 9 де Хуліо. Без них ширина проспекту становила б лише 120 метрів, порівняно з офіційними 140 метрами.

Нагадаємо, на острові Сарк розташована найменша у світі в'язниця, яка використовується і сьогодні. Крихітна будівля з двома камерами побудована 1856 року.

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