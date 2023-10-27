Знадобився навантажувач: компанія виплатила 23 500 доларів боргу монетами вагою 3 тонни

У США зварювальна компанія, яка намагалася виплатити субпідряднику компенсацію у розмірі 23 500 доларів, відправила гроші окремими монетами вагою 3 тонни.

Про це повідомляє apnews.com.

У результаті, субпідрядник звернувся до суду. Суддя із Колорадо Джозеф Фіндлі ухвалив рішення, що компанія JMF Enterprises "діяла зловмисно і недобросовісно", доставивши виготовлену на замовлення металеву скриньку з монетами, яка була надто важкою для перевезення у вантажному ліфті в офісах для юристів Fired Up Fabrications. Для перевезення коштів був потрібен навантажувач.

Фіндлі наказав JMF зробити оплату традиційнішим методом, наприклад чеком. Він також сказав, що компанії тепер доведеться віддати більшу суму – заплатити додатково приблизно 8092 долари для покриття судових витрат у зв'язку з подальшою суперечкою про те, чи має компанія право платити монетами.

Один із юристів субпідрядника, Даніель Бім, розповів телеканалу KCNC-TV, що оплата монетами була "символічним середнім пальцем".

Зі свого боку, юристи JMF заявили, що в угоді не зазначено, як мають бути виплачені гроші. Також вони запевнили, що компанія не мала на меті нашкодити.

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