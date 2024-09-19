Знахідка на данському пляжі приголомшила прибиральників: що викинуло на берег у рибальському селі

Знахідку відправили у морозильну камеру. Там вона чекає на подальше дослідження фахівцями.

Прибиральники пляжу на острові Борнхольм (Данія) спершу вирішили, що знайшли гігантського морського змія. Але це виявилося зовсім інше. Місцевим жителям трапився пеніс кита.

Про це повідомляє Swedenherald.se.

Свідки зазначають, що викинутий на берег у рибальському селі Сногебек пеніс кита, що має 1,5 метри завдовжки, ймовірно, належав кашалоту, якого викинуло на південний край острова в липні 2024 року.

"Це дуже незвичайно і означає, що кит, якого ми знайшли на Дуедді минулого літа, безперечно був самцем. Інакше це означало б, що в Балтійському морі загинуло кілька китів. А це малоймовірно", - заявив місцевий гід Кеннет Нільсен.

Пеніс, який, за словами Нільсена, мав "досить жахливий запах", поклали в морозильну камеру. Там він чекає на подальше дослідження фахівцями.

Зазначимо, що кашалот - вусатий кит, який може досягати до 19 метрів завдовжки і важити понад 35 тонн. Гігантських китів можна зустріти у Балтійському морі.

Нагадаємо, раніше у водах між штатом Вашингтон і Британською Колумбією помітили кита без хвоста.

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