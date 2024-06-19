Знахідка з комісійного магазину за 160 грн виявилася майже 2000-річною вазою майя – фото

Ваза, придбана за 3,99 долара (160 грн) у комісійному магазині в Меріленді, США, виявилася майже 2000-річним артефактом майя.

Про це повідомляє WUSA-TV.

Анна Лі Дозьєр з Вашингтона розповіла, що вона робила закупи в комісійному магазині в Клінтоні, коли її увагу привернула незвичайна ваза.

"Вона мала старовинний вигляд, але я подумала, що їй, можливо, 20-30 років і це якась туристична репродукція, тому я привезла її додому", — розповіла вона.

2000-річна ваза майя / Фото: WUSA-TV

Анна додала, що на початку цього року відвідувала Мексику під час робочої поїздки, коли помітила, що деякі експонати, виставлені в Музеї антропології, мали дивовижну схожість з вазою, яку вона придбала за 3,99 долара США.

Вона поговорила зі співробітником музею, який порекомендував їй звернутися до мексиканського посольства, коли вона повернеться додому.

Дозьєр надіслала фотографії та розміри вази до посольства і предмет був ідентифікований як артефакт майя, датований 200-800 роками нашої ери.

2000-річна ваза майя / Фото: WUSA-TV

Жінка повернула вазу послу Мексики Естабану Моктесумі Баррагану під час церемонії, що відбулася в Інституті культури Мексики.

"Я дуже тішуся, що відіграла певну роль в історії її репатріації. Я б хотіла, щоб вона повернулася на своє законне місце і туди, де їй належить бути, — сказала вона. — Але я також хочу, щоб її не було в моєму домі, тому що у мене троє маленьких хлопчиків. Я скам'яніла від думки, що за дві тисячі років саме я буду тією, хто зруйнує її!"

Офіційні особи заявили, що ваза врешті-решт знайде новий дім у мексиканському музеї. Інша ваза з комісійного магазину, придбана за $3,99 у Вірджинії, була продана на аукціоні минулого року за понад $107 000, коли з'ясувалося, що її розробив Карло Скарпа для відомої італійської компанії Venini 1942 року.

Нагадаємо, раніше у таємничій печері виявили недоторкані поховання майя. Дослідники побачили скелетні рештки декількох людей.

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