Знахідка на горищі виявилася вазою династії Мін

У Великій Британії сестри виявили на горищі вазу з китайської порцеляни XV століття і виставили її на аукціон.

Про це пише Daily Mail.

Аманда Кент і Хелен Момен розповіли, що успадкували потріскану вазу від прадіда, який працював у Китаї на початку XIX століття. Вони передали її аукціонному будинку Hansons Auctioneers. Його співробітники спочатку визнали вазу пізньою імітацією кераміки періоду Сюаньде (1426-1435) і хотіли продати всього за 100 фунтів стерлінгів (7,3 млн гривень).

Однак докладне вивчення показало, що ваза є справжнім скарбом. Вона виявилася справжнім фарфоровим виробом XV століття Її вартість на аукціоні досягла 130 тисяч фунтів стерлінгів, незважаючи на подряпини і невеликі тріщини.

Подібні вироби зазвичай несуть шестиієрогліфічний напис Da ming Xuande nianzhi, що означає «виготовлено під час правління Сюаньде Великої династії Мін».

