Знахідка на мільйон: жінка під час прогулянки виявила середньовічний скарб

У Чехії жінка під час звичайної прогулянки випадково знайшла середньовічний скарб. У Кутногорському краї вона натрапила на керамічний горщик із срібними монетами — денаріями, яким близько 900 років.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Сам керамічний посуд був майже зруйнований, однак монети збереглися щільним скупченням. Знахідкою зайнялися фахівці з археологічного інституту та Чеського музею срібла в Кутній Горі.

Археолог Філіп Велімський назвав відкриття справжнім “виграшем у лотерею”. За його словами, скарб, імовірно, сховали у першій чверті XII століття — у період внутрішньої політичної нестабільності.

“Ймовірно, його поклали на це місце у першій чверті XII століття, під час внутрішньої політичної нестабільності. Тоді в країні точилися суперечки між членами династії Пржемисловичів за князівський престол у Празі”, — пояснив Велімський.

Фахівці припускають, що власник монет був дуже заможною людиною. Для звичайного домогосподарства того часу така сума була майже недосяжною.

“Для рубежу XI–XII століть у нас немає точних даних про купівельну спроможність тодішніх монет. Але це була величезна сума, неуявна для звичайної людини. Її можна порівняти з виграшем мільйона в лотерею”, — зазначив археолог.

Кутногорський регіон у той період був пов’язаний із боротьбою за владу, а через ці території неодноразово проходили війська князів, які ворогували між собою. Тому дослідники не виключають, що монети могли бути платою для воїнів або військовою здобиччю. Втім, це поки лише припущення.

Попередній аналіз пов’язує монети з трьома правителями династії Пржемисловичів — королем Вратиславом II, а також князями Бржетиславом II і Боривоєм II. Найімовірніше, денарії були викарбувані у Празі.

Монети зроблені зі срібного сплаву, до якого входили також мідь, свинець і сліди інших металів. Науковці сподівалися встановити точний склад сплаву, щоб зрозуміти походження срібла.

У Чеському музеї срібла раніше заявляли, що знахідку мають зареєструвати, очистити та законсервувати. Після цього скарб можуть показати публіці.

