Знаки зодіаку, чиє життя зміниться в листопаді 2024-го – новий цикл триватиме 20 років

Таке буває раз у житті – Плутон входить у сферу Водолія.

Маленька, але наймогутніша планета Плутон 19 листопада 2024 року остаточно перетворюється на Водолія. Від весни 2023 року до сьогодні Плутон ходив туди-сюди – від Козорога до Водолія і назад, і нарешті всі мости спалені. Оскільки планета розташована далі від Сонця, орбіта Плутона надзвичайно довга і на проходження знака зодіаку він бере від 12 до 30 років.

Плутон відповідає за абсолютне оновлення через руйнування і поглинання. Водолій астрологічно пов'язаний з темою змін. Зі входженням Плутона в цей знак повний хаос станеться не одразу, як і вічний мир у всьому світі. На нас чекають повільні тотальні зміни з терміном завершення до 2044 року. Деякий час у житті кожного буде безлад, тож надіньте захисні шоломи.

На всіх чекають зміни, але життя деяких знаків зазнає значних трансформацій.

В той час, як одні знаки завершили свій період трансформації, в інших він лише починається.

Водолій

На Водоліїв чекають найсильніші зміни, адже Плутон перебуватиме саме в цьому знаку. Це буде найбільша їхня трансформація, яка стається раз у житті. Протягом найближчих 20 років Водолій буквально відродиться, з'явиться можливість повністю змінити свій життєвий шлях.

Лев

Життя Левів повністю залежатиме від їхніх дій. Астрологи попереджають, що починається кармічний цикл, в якому Лев контролюватиме своє особисте життя. Йдучи за своїми намірами й бажаннями, Леви отримають те кохання, про яке завжди мріяли. Це той випадок, коли "бажання самі хочуть здійснитися".

Овен

Зміни в житті Овнів будуть пов'язані з кар'єрою. Для них важливо не закриватися від змін і не боятися використовувати всі методи, щоб піднятися кар'єрними сходами або відкрити власний бізнес. На думку астрологів, Всесвіт на їхньому боці, коли йдеться про пошук роботи їхньої мрії. Досягнення цілей може здатися непростим, адже Плутон зазвичай руйнує все, щоб побудувати світ заново. Але для Овнів важливо не втрачати з поля зору свої цілі, їм усе вдасться, якщо вони будуть послідовними й терплячими.

Терези

У Терезів з'явиться можливість жити так, як вони мріють. А для цього їм потрібно визначитися з цілями та бажаннями, що зазвичай дається Терезам складно. Однак перехід Плутона у сферу Водолія вимагає впевненості, чіткості та усвідомленості. Визначайтеся з цілями і слухайтеся свого серця.

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