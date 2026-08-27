Знала його ще цуценям: пес раптово напав і розірвав обличчя 20-річній дівчині

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20-річна Саманта Реддінг із шотландського Фолкерка дістала тяжкі травми обличчя внаслідок нападу собаки, якого знала ще цуценям. Відтоді дівчина перенесла вже чотири операції, однак лікування далеке від завершення — попереду на неї можуть чекати роки хірургічних втручань і терапії.

Про це повідомило видання Mirror.

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За словами Саманти, собака — метис іспанського мастифа та акіти — належав батькові її подруги. Дівчина знала тварину протягом тривалого часу і до нападу не помічала за нею агресивної поведінки. Все сталося у січні, коли Саманта ненадовго завітала до будинку батька своєї подруги. Вона провела там приблизно десять хвилин і вже збиралася йти, коли пес раптово кинувся на неї та вчепився в обличчя.

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Сам момент нападу дівчина пам’ятає лише уривками. Вона пригадує, як собака наблизився до неї та загарчав, після чого відчула сильний біль і почула крики людей, які перебували поруч.

«Все, що я пам’ятаю, це те, як я обернулася потім, побачила своє обличчя в дзеркалі та подумала, що моє життя скінчилося», — розповіла Саманта.

Попри тяжкі травми, їй вдалося самостійно вийти з будинку, притискаючи руками закривавлене обличчя. Дівчину доправили до лікарні, а вже наступного ранку перевели до Університетської лікарні королеви Єлизавети у Глазго. Там за її лікування взялися щелепно-лицьові хірурги.

Як розповіла Саманта, один із лікарів охарактеризував отримані нею травми як надзвичайно тяжкі. На першому етапі медикам потрібно було очистити рани та визначити масштаб пошкоджень. Перед початком реконструкції дівчину також попередили, що однією операцією лікування не обмежиться.

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Під час одного з хірургічних втручань для реконструкції обличчя медики взяли тканини з руки Саманти. Утворену там ділянку закрили трансплантатом із ноги. Щоб забезпечити кровопостачання пересаджених тканин, хірурги також використали вени. Через те, що операція тривала довго, дівчині зробили трахеотомію.

Загалом у лікарні Саманта провела п’ять тижнів. Наразі вона перенесла чотири операції, а найближчим часом має відбутися наступна. Після неї можуть знадобитися ще щонайменше два хірургічні втручання. Між операціями лікарі роблять перерви приблизно на вісім тижнів, аби не порушити кровопостачання трансплантованої тканини.

Наслідками нападу стали численні шрами на обличчі та шиї дівчини. Сліди також залишилися на руці й нозі, звідки лікарі брали тканини для реконструкції. Через пошкодження нервів виникли проблеми з яснами та зубами, тож Саманті знадобиться додаткове лікування. Під час найближчої операції хірурги також планують працювати над формою її губи.

Пережите вплинуло не лише на зовнішність Саманти. Після нападу вона почала регулярно відвідувати терапію через тривогу та посттравматичний стресовий розлад. Дівчина каже, що спогади про мить, коли собака кинувся на неї, досі повертаються.

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Водночас Саманта вже помічає результати лікування. Рани вдалося зашити, а пересаджена тканина добре приживається. Вона сподівається, що після завершення реконструктивного лікування зможе знову почуватися собою.

За словами дівчини, після нападу собаку помістили до притулку в Данді, де він перебуває під наглядом поліції. Тим часом Саманта збирає гроші на подальше лікування. Зокрема, після завершення нинішнього етапу операцій їй можуть знадобитися процедури для зменшення шрамів.

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