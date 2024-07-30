Знамените золоте бікіні Керрі Фішер із "Зоряних воєн" продано на аукціоні: за скільки його придбали

Знамените золоте бікіні, яке носила принцеса Лея у фільмі 1983 року "Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая", було продано за 175 000 доларів на аукціоні.

Про це пише UPI.

На аукціоні Hollywood/Entertainment Signature Auction 24–25 липня було представлено декілька артефактів із "Зоряних воєн", зокрема бікіні "Рабиня Лея", яке носила Керрі Фішер, коли вона була бранкою у палаці Джабби.

Костюм, натхненний Френком Фразеттою, розробили Ніло Родіс-Джамеро та скульптор Річард Міллер.

"Коли режисер Джордж Лукас показав мені костюм, я подумала, що він жартує, і це мене дуже нервувало", - розповіла Фішер NPR 2016 року. "Мені довелося сидіти дуже прямо, бо з боків не мало бути ліній, як маленькі складки. Складки не допускалися, тому мені довелося сидіти дуже прямо".

Бікіні Керрі Фішер / Фото: Heritage Auctions

На аукціоні також була представлена модель Y-wing, яка використовувалася на екрані під час фінальної битви у фільмі 1977 "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія". Модель, створена Коліном Кантвеллом, отримала назву "Вбивця TIE", тому що на її носі було намальовано винищувача TIE.

Мініатюра була продана за 1,55 мільйона доларів, що зробило її третім найдорожчим реквізитом "Зоряних війн", колись проданим на аукціоні.

Нагадаємо, пасмо волосся продали за понад 180 тисяч гривень. Воно належало Флоренс Найтінгейл - піонерці медсестринства 19-го століття.

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