Знайдена їстота схожа на “іншопланетянина”

У глибинах океану знайдена риба-бочкоок, яка нагадує інопланетянина: прозора голова та очі-перископи дозволяють їй бачити здобич у темряві та захищають від медуз.

Про це повідомляє MBARI.

У глибоководних регіонах світового океану, на глибині від 600 до 800 метрів, мешкає одна з найбільш незвичайних і загадкових риб — Macropinna microstoma, більш відома як риба-бочкоок. Вперше її науково описали ще у 1939 році, але навіть сьогодні вона залишається об’єктом здивування для біологів і дайверів через свою унікальну анатомію та поведінкові особливості.

Найбільш вражаючою рисою цієї риби є її прозора голова, заповнена рідиною, через яку чітко видно великі трубчасті очі. Ці очі спрямовані вгору і нагадують перископ, дозволяючи тварині спостерігати за водою зверху, де ховається її потенційна здобич, у темних глибинах, куди сонячне світло майже не проникає.

Така будова голови слугує своєрідним захисним щитом і водночас інструментом спостереження за навколишнім середовищем, що робить рибу схожою на істоту з іншої планети.

Риба-бочкоок зазвичай веде пасивний спосіб життя, довго залишаючись нерухомою у воді. Вона покладається на свій надзвичайно чутливий зір, щоб виявляти дрібних істот, які пропливають повз неї, зокрема медуз, крихітних ракоподібних та інших мініатюрних морських тварин.

Зелені пігменти, що містяться в очах риби, допомагають блокувати навіть слабке сонячне світло, яке потрапляє в глибокі шари, завдяки чому риба краще бачить біолюмінесцентне світіння своєї здобичі.

Крім того, прозора голова служить захистом від жалких клітин щупалець медуз, якими вона харчується, дозволяючи безпечно підходити до небезпечної здобичі.

Зовні риба-бочкоок нагадує мініатюрний підводний човен з інопланетними рисами: два сяючі зелені очі визирають із прозорої «кабіни», надаючи їй фантастичного вигляду. Однак через крихкість її голови та чутливість до зміни тиску, рідко вдається побачити рибу живою на поверхні, оскільки під час підйому на корабель її голова може пошкоджуватися.

Лише у 2009 році дослідники з Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) зафіксували живий екземпляр. Це спостереження спростувало давнє припущення, що риба завжди дивиться вгору.

Виявилося, що трубчасті очі Macropinna microstoma можуть повертатися вперед, дозволяючи рибі стежити за їжею, яка перебуває прямо перед нею. Таку ж поведінку зафіксували і за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів біля узбережжя Центральної Каліфорнії.

Риби-бочкооки не єдиний приклад прозорих тварин у природі. У морях також зустрічаються скляні кальмари, майже повністю прозорі, які використовують свою прозорість для маскування від хижаків і здобичі.

Навіть на суші, у тропічних лісах Центральної та Південної Америки, деякі види скляних жаб мають напівпрозорі черевця. Це дозволяє бачити їхні внутрішні органи, але одночасно служить і ефективним камуфляжем, допомагаючи залишатися непомітними серед зеленого листя та уникати хижаків.

Усі ці дивовижні адаптації демонструють неймовірну винахідливість природи. Прозорі частини тіла, трубчасті очі та здатність відстежувати здобич у темряві — все це свідчить про те, що життя здатне виживати навіть у найекстремальніших умовах, пристосовуючись до глибин океану та інших непривітних середовищ.

Риба-бочкоок залишається одним із найбільш захопливих прикладів того, наскільки різноманітною та непередбачуваною може бути природа, нагадуючи нам про те, що в глибинах морів ще чимало таємниць, які чекають на відкриття.

