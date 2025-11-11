Знайдено 416-річну виноградну лозу — найстарішу у світі (фото)

Реклама

Глибоко в горах східного Тибету, в селі Зуоба, росте старовинна виноградна лоза, яка витримала чотири століття вітрів і морозів.

Рослина офіційно занесена до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша дика виноградна лоза, якій вже 416 років.

Лоза сягає близько восьми метрів заввишки, її обхват приземної частини становить 209 сантиметрів, а діаметр стовбура – 67 сантиметрів.

Вперше вона була виявлена під час третього обстеження стародавніх і визначних дерев у місті Чанду. Пізніше вчені з Науково-дослідної лабораторії деревини Південно-Західного лісотехнічного університету Китаю підтвердили її вік за допомогою кільцевого аналізу та фізичних вимірювань.

Найстаріша виноградна лоза / © Guinness World Records

Для порівняння, найстарішою коли-небудь зафіксованою лозою є Стара лоза в Маріборі, Словенія, вік якої на момент дослідження 1972 року становив від 350 до 400 років (більш точний вік встановити було неможливо, оскільки центральний цоколь був гнилим).

За словами доктора Ван Хайбо, заступника директора Інституту плодових дерев Китайської академії сільськогосподарських наук, знахідка дикої виноградної лози віком понад чотири століття на висоті 2400 метрів є свідченням терпіння природи та життєвої стійкості. Це більше, ніж світовий рекорд – це живий архів самого часу.

Найстаріша виноградна лоза / © Guinness World Records

Більшість культурних виноградних лоз рідко живуть довше 50 років, а ті, що пережили століття, є винятковими. Проте в окрузі Зоганг 64 старовинні лози, яким понад сто років, процвітають і сьогодні.

Вчені кажуть, що кільця виноградної лози не лише фіксують час, але й відстежують пульс клімату – холод і тепло, сухість і вологість. Кожна лінія – це шепіт мінливого подиху плато. І, можливо, десь за цими вкритими туманом долинами ще старіші лози досі сплять у землі, тихо чекаючи, коли їх знайдуть.

