Знайдено авторку послання у пляшці, яке за чотири роки припливло з Ірландії до США – фото

Чоловік, який знайшов на пляжі Нью-Джерсі листа у пляшці, яка припливла з Ірландії, зміг зв'язатися з жінкою, яка написала повідомлення влітку 2019 року.

Про це повідомляє WPVI-TV.

Френк Болджер з Вайлдвуда прибирав сміття на пляжі разом зі своєю дружиною Карен та онукою Отем, коли вони знайшли послання у пляшці.

Френк Болджер з дружиною та онукою / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

Записку було датовано 17 липня 2019 року та підписано "Аойфе".

"Привіт з Ірландії", - йдеться в записці. "Я викинула цю пляшку в море, щоб хтось знайшов ще один день. Можливо, вона вирушила до Африки чи Ісландії! Не знаю, чи знайшов це хтось, але я сподіваюся, що її знайдено!".

Сім'я знайшла на пляжі пляшку з листом / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

Відкриття Болджера стало вірусним в Інтернеті і зрештою привернуло увагу мешканки Брея, Ірландія, Айофе Бірн.

Вона сказала, що її батько дивився новини по телевізору, коли з'явилася історія про відкриття, і він покликав її з іншої кімнати.

Айофе Бірн з батьком / Фото: 6abc.com

Зі свого боку, Болджер був здивований і налаштований трохи скептично, коли Бірн звернулася до нього електронною поштою.

"Я відповів їй електронною поштою і запитав: "Чи можете ви надіслати мені декілька фотографій та зразки творів?" - розповів Болджер.

Бірн виконала прохання і Болджер швидко переконався, що авторка дійсно вона. Айофе сказала, що була дуже рада дізнатися, що її послання в пляшці було знайдено так далеко від дому.

"Чесно кажучи, мене дуже цікавлять послання у пляшках", - додала жінка.

Нагадаємо, чоловік за шість років побудував робота з фільму і тепер ходить з ним до бару. Він стверджує, що його робот на 99% відповідає "Джонні 5" з фільму 1986 року "Коротке замикання".

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