Знайдено череп віком мільйон років, який переписує історію людства (фото та дослідження)

Розкопки / © iStock

Реклама

У Китаї археологи виявили людський череп віком близько мільйона років, який може змінити наше уявлення про походження Homo sapiens. За словами авторів дослідження, ця знахідка доводить, що формування сучасної людини розпочалося щонайменше на пів мільйона років раніше, ніж вважалося раніше, а також що наші предки співіснували з неандертальцями набагато довший час.

Про це пише видання ВВС.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Science, стали сенсацією для міжнародної наукової спільноти. До роботи долучилися фахівці з китайського Фуданьського університету та Природничого музею у Великій Британії. Професор Сіцзюнь Ні, який очолював команду, визнає: коли вони вперше отримали результати, їхні масштаби здалися неймовірними. Однак після численних перевірок учені впевнилися у висновках.

Реклама

Знахідку, відому як «Юньсянь 2», спершу віднесли до Homo erectus — перших людей із відносно великим мозком, які жили на планеті приблизно мільйон років тому. Проте новітні методи аналізу форми черепа та генетичних даних показали інше: він належав Homo longi — виду, який розвивався паралельно з неандертальцями та ранніми Homo sapiens.

Це відкриття відсуває еволюційну шкалу розвитку людей з великим мозком щонайменше на 500 тисяч років назад. На думку професора Кріса Стрінгера з Британського музею природничої історії, це означає, що в різних регіонах Землі цілком можуть існувати ще невідкриті рештки Homo sapiens віком близько мільйона років.

Дискусія серед науковців триває. Частина дослідників, зокрема еволюційний генетик Кембриджського університету Айлуїн Скалі, вважають висновки правдоподібними, але закликають до обережності: датування таких решток завжди містить велику частку невизначеності. Він наголошує, що навіть найточніші генетичні дані не дозволяють визначити час співіснування видів із різницею менш ніж у 100 тисяч років.

Нині найдавніші свідчення існування Homo sapiens походять з Африки і датуються приблизно 300 тисячами років. Але поява черепа з Китаю дає підстави припускати, що процес еволюції міг початися й в Азії. Водночас у Європі та Африці також є викопні рештки віком до мільйона років, які ще потребують ретельного аналізу.

Реклама

Дослідження показує, що приблизно 800 тисяч років тому на Землі одночасно мешкали три основні людські гілки — Homo longi, неандертальці та Homo sapiens. Вони могли перетинатися, взаємодіяти і навіть схрещуватися між собою протягом сотень тисяч років.

Знахідки у провінції Хубей спершу були сильно пошкоджені, тому їх неправильно класифікували. Команда професора Ні використала 3D-сканування та комп’ютерне моделювання, щоб відновити первинну форму черепів. Після цього стало зрозуміло, що вони належать більш розвиненій людській групі, ніж вважалося раніше.

Таким чином, відкриття «Юньсянь 2» може стати переломним у вивченні еволюції людини. Воно пояснює появу численних знахідок, які раніше було важко віднести до конкретного виду, та дає змогу переглянути всю схему розвитку людства.

© ВВС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи виявили радіосплеск. Ця знахідка дозволить ученим краще зрозуміти процеси формування галактик у ранньому Всесвіті.