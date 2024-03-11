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Знайдено найдавніше послання у пляшці, якому 132 роки – фото

Знайдено найдавніше послання у пляшці, якому 132 роки – фото

Знайдено найдавніше послання у пляшці, якому 132 роки – фото

Пляшка з посланням / Фото: pixabay

На нього натрапили під час прогулянки австралійськими піщаними дюнами.

Найдавніше у світі послання в пляшці було знайдено подружжям майже за 132 роки після того, як її викинули в море.

Про це пише Daily Star.

Мешканка Перта Тоня Іллман натрапила на пляшку під час прогулянки піщаними дюнами на віддаленому пляжі в Західній Австралії, а її чоловік Кім сказав, що "гадки не має", що це за папірець всередині.

"Тоня побачила багато сміття на землі і вирішила допомогти прибрати його", — розповів Іллман. Він додав, що вона знайшла пляшку і подумала, що вона буде гарним доповненням до її книжкової полиці.

Подружжя забрало пляшку додому і висушило записку в духовці, та незабаром виявило, що лист датований 12 червня 1886 року, і його викинули з німецького корабля "Паула" в межах експерименту Німецької морської обсерваторії з вивчення океану і морських шляхів сполучення.

"Тоня спробувала розв'язати мотузку навколо папірця, але він був досить крихким, тому ми забрали його додому і поклали в духовку на п'ять хвилин, щоб висушити вологу", — сказав він BBC. "Потім ми розгорнули його і побачили друкований текст. На той момент ми не могли розгледіти чорнило, написане рукою, але побачили надруковане повідомлення, в якому читача просили зв'язатися з німецьким консульством, якщо він знайде записку".

Експерти підтвердили автентичність цікавої знахідки після того, як пара віднесла її до фахівців Музею Західної Австралії.

Доктор Росс Андерсон, помічник куратора відділу морської археології, сказав після консультацій з колегами з Німеччини та Нідерландів, що знахідка є автентичною.

"Неймовірно, але під час архівних пошуків у Німеччині було знайдено оригінальний метеорологічний журнал "Паули", і в ньому був запис від 12 червня 1886 року, зроблений капітаном, про те, що пляшку було викинуто за борт, — сказав він. — Дата і координати точно збігаються з тими, що вказані на пляшці".

Доктор Андерсон додав, що почерк в журналі і в посланні в пляшці також збігаються. У своєму звіті він написав, що пляшку було викинуто в південно-східній частині Індійського океану, коли судно прямувало з Кардіффа до Індонезії та, ймовірно, протягом 12 місяців її прибило до австралійського узбережжя, де вона була похована під піском.

У звіті зроблено висновок: "Вузький семиміліметровий отвір пляшки і товсте скло допомогли буферизувати і зберегти папір від  повного впливу стихії, забезпечивши захисне мікросередовище, сприятливе для довготривалого збереження паперу".

Світовий рекорд Гіннеса для найдавнішого послання у пляшці раніше становив 108 років — від моменту відправлення до моменту знахідки.

Нагадаємо, розкішна гробниця розкрила жахливі ритуали стародавньої культури. У стародавній гробниці археологи виявили кістки, що належали щонайменше тридцяти людям.

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