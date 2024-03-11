Знайдено найдавніше послання у пляшці, якому 132 роки – фото

На нього натрапили під час прогулянки австралійськими піщаними дюнами.

Найдавніше у світі послання в пляшці було знайдено подружжям майже за 132 роки після того, як її викинули в море.

Про це пише Daily Star.

Мешканка Перта Тоня Іллман натрапила на пляшку під час прогулянки піщаними дюнами на віддаленому пляжі в Західній Австралії, а її чоловік Кім сказав, що "гадки не має", що це за папірець всередині.

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"Тоня побачила багато сміття на землі і вирішила допомогти прибрати його", — розповів Іллман. Він додав, що вона знайшла пляшку і подумала, що вона буде гарним доповненням до її книжкової полиці.

Подружжя забрало пляшку додому і висушило записку в духовці, та незабаром виявило, що лист датований 12 червня 1886 року, і його викинули з німецького корабля "Паула" в межах експерименту Німецької морської обсерваторії з вивчення океану і морських шляхів сполучення.

"Тоня спробувала розв'язати мотузку навколо папірця, але він був досить крихким, тому ми забрали його додому і поклали в духовку на п'ять хвилин, щоб висушити вологу", — сказав він BBC. "Потім ми розгорнули його і побачили друкований текст. На той момент ми не могли розгледіти чорнило, написане рукою, але побачили надруковане повідомлення, в якому читача просили зв'язатися з німецьким консульством, якщо він знайде записку".

There was the same story with a massage from past in the bottle but a year earlier, in 1886



A family from Perth, Australia, found the oldest message in a bottle on the beach - it was thrown into the ocean 132 years ago, experts say.

In an old bottle, which Tonya Ilman noticed in… pic.twitter.com/2FPARpjxaj — Kirill Dorokhov (@zutraeumen) August 22, 2023

Експерти підтвердили автентичність цікавої знахідки після того, як пара віднесла її до фахівців Музею Західної Австралії.

Доктор Росс Андерсон, помічник куратора відділу морської археології, сказав після консультацій з колегами з Німеччини та Нідерландів, що знахідка є автентичною.

"Неймовірно, але під час архівних пошуків у Німеччині було знайдено оригінальний метеорологічний журнал "Паули", і в ньому був запис від 12 червня 1886 року, зроблений капітаном, про те, що пляшку було викинуто за борт, — сказав він. — Дата і координати точно збігаються з тими, що вказані на пляшці".

Доктор Андерсон додав, що почерк в журналі і в посланні в пляшці також збігаються. У своєму звіті він написав, що пляшку було викинуто в південно-східній частині Індійського океану, коли судно прямувало з Кардіффа до Індонезії та, ймовірно, протягом 12 місяців її прибило до австралійського узбережжя, де вона була похована під піском.

У звіті зроблено висновок: "Вузький семиміліметровий отвір пляшки і товсте скло допомогли буферизувати і зберегти папір від повного впливу стихії, забезпечивши захисне мікросередовище, сприятливе для довготривалого збереження паперу".

Світовий рекорд Гіннеса для найдавнішого послання у пляшці раніше становив 108 років — від моменту відправлення до моменту знахідки.

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