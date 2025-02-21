Знайдено найдавніший унітаз, яким користувався принц: у чому його особливість

Один із туалетів, знайдений у залишках палацу, безпосередньо скидав відходи в річку.

Археологи в Кореї знайшли залишки кількох унітазів зі змивом у палацовому комплексі, якому 1300 років. Одним із них, ймовірно, користувався наслідний принц.

Про це повідомляє Live Science.

Археолог Корейської служби спадщини Кім Гьон Йоль, який керував розкопками, стверджує, що ці унітази зі змивом є першими у своєму роді.

Щоправда, вони не працювали так, як сучасні змивні туалети: ймовірно, потрібен був слуга, щоб наливати воду, яка виносила відходи через дренаж, який спорожнявся в кінці.

Один із туалетів, знайдений у залишках палацу, безпосередньо скидав відходи в річку.

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За словами корейського археолога, цей унітаз, очевидно, має ієрархічне значення, тож, можливо, ним користувався наслідний принц і найближчі до нього придворні дами.

Палац “Дунгун” (з корейської - “наслідний принц”) був побудований у 674 році нашої ери. У цей час на території Корейського півострова існувало королівство Сілла, яке контролювало його більшу частину.

Англійці, яким іноді приписують винайдення перших сучасних унітазів зі змивом, розробили їх набагато пізніше. Сер Джон Гаррінгтон винайшов пристрій у 1596 році для королеви Єлизавети I, який змивав відходи у вигрібні ями.

Нагадаємо, раніше єгипетські археологи оголосили про сенсаційне відкриття – у районі гори Фіви, неподалік Луксора, виявлено гробницю фараона Тутмоса II. Це перше королівське поховання, знайдене з часів відкриття гробниці Тутанхамона 1922 року.

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