В Індонезії зафіксували найдовшу дику змію у світі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Гігантська самиця сітчастого пітона, знайдена на острові Сулавесі в Індонезії, офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найдовша дика змія, яку коли-небудь вимірювали. Її довжина становить 7,22 метра — від голови до кінчика хвоста.

Рекорд було підтверджено 18 січня 2026 року. Пітон був виявлений наприкінці 2025 року в регіоні Марос і отримав ім’я Ібу Барон, що перекладається як «Баронеса».

За оцінками експертів, реальна довжина змії може бути ще більшою. Під час наркозу тіло пітона повністю розслабляється, і його довжина може збільшуватися щонайменше на 10%. У такому разі вона могла б наближатися до 7,9 метра. Однак через ризики для тварини такі вимірювання не проводилися.

Найдовша дика змія у світі / © Guinness World Records

Щоб уявити масштаб рекордсменки, дослідники наводять порівняння: якби пітона поклали поперек футбольних воріт стандарту FIFA, він майже повністю перекрив би їхню ширину. Або ж його довжина дорівнює приблизно шести з половиною візкам для покупок, поставленим у ряд.

Як виявили рекордну змію

Оцінку пітона проводили гід із дикої природи та рятувальник змій Діаз Нуграха і дослідник-натураліст Раду Френтіу. Дізнавшись про існування гігантської змії, вони організували експедицію на Сулавесі, щоб особисто задокументувати знахідку.

За словами Френтіу, сила пітона шокує не менше, ніж його розміри.

«Кожна м’язова спіраль цієї змії — джерело сили. Найбільше приголомшує її здатність розширюватися під час ковтання здобичі, розміром навіть із корову — це важко уявити», — розповів дослідник.

Найдовша дика змія у світі / © Guinness World Records

Пітона також зважили — він важив 96,5 кг. Це приблизно відповідає вазі дорослої гігантської панди. За словами експертів, якби змія нещодавно поїла, її маса могла б перевищити 100 кг.

Нині Ібу Барон перебуває під опікою місцевого природоохоронця Буді Пурванто, який створив на Сулавесі своєрідний притулок для врятованих змій.

Конфлікт між людьми та гігантськими пітонами

У регіоні вже давно існує напружений конфлікт між людьми та великими зміями. Пітони становлять реальну загрозу для худоби, домашніх тварин і навіть людей, особливо дітей. За останні роки в Індонезії зафіксовано випадки загибелі людей і великої кількості домашніх тварин через напади пітона.

Попри те, що пітони не є отруйними, вони залишаються смертельно небезпечними завдяки своїй фізичній силі — змії здатні обвивати жертву й стискати її до задушення.

Найдовша дика змія у світі / © Guinness World Records

Рятувальник дикої природи Нуграха пояснює, що конфлікт посилюється через діяльність людини.

«Кількість гігантських змій зростає, оскільки їхні природні середовища скорочуються, а доступність здобичі зменшується. Це змушує пітона частіше контактувати з людьми», — зазначає він.

Додатковою загрозою для виду є незаконна торгівля екзотичними тваринами.

Найдовші й найважчі змії у світі

Сітчасті пітони вважаються найдовшими зміями у світі: у середньому вони досягають 3–6 метрів, хоча іноді трапляються особини довжиною понад 6 метрів. Найбільшими зазвичай є самиці.

Водночас за масою їх перевершує зелена анаконда, яка мешкає в Південній та Центральній Америці. Середня довжина самиць анаконди становить 3–5 метрів, а вага — 30–70 кг. Проте особливо великі особини можуть важити до 300 кг, тому Книга рекордів Гіннеса визнає анаконду найважчим видом змій.

