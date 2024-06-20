Знайдено пляшку з посланням, випущену в море 1961 року: де її викинули і знайшли – фото

Тому, хто її поверне, обіцяють грошову винагороду.

Послання у пляшці, випущеній з острова між Сполученими Штатами та Канадою, через 63 роки знайшлося поблизу Бостона.

Міністерство рибальства та океанів Канади повідомило в соціальній мережі, що знахідка з запискою всередині була пляшкою, що дрейфує, яку використовують для відстеження поверхневих течій.

"Починаючи від 1922 року, дослідники відстежували поверхневі течії, випускаючи пляшки в океан, покладаючись на людей, які повідомляли їм, коли і де були знайдені пляшки. Ця "олдскульна" технологія лише допомагала дослідникам зрозуміти місця і дати знахідок", - кажуть у FOC Maritimes.

Знайдено пляшку, випущену в море 63 роки тому / Фото: Fisheries and Oceans Canada

Пляшка, одна з п'яти, випущених 1961 року з острова Мачіас Сіл, що в затоці Фанді, була знайдена нещодавно на північному краю мису Кейп-Код.

Знайдено пляшку, випущену в море 63 роки тому / Фото: Fisheries and Oceans Canada

Пляшка містила записку з обіцянкою винагороди в 1 долар, якщо знайдений повідомить дослідникам про її місцезнаходження. Поки що незрозуміло, чи залишається ця пропозиція актуальною.

Нагадаємо, домовласниця через 20 років знайшла таємну кімнату в будинку. Вона розповіла, які там були секретні предмети.

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