У цій новій головоломці треба відшукати дві приховані цифри 99 у морі шісток менш ніж за 7 секунд.

Подібні задачки зараз б’ють рекорди популярності у соцмережах. Люди змагаються на швидкість, намагаючись відточити свої навички спостережливості. Якщо ви обожнюєте такі розваги — пошук зайвого елемента або розгадування оптичних ілюзій — цей квест саме для вас!

Час пішов: у вас лише 10 секунд!

Зосередьтеся та уважно проскануйте ряди чисел.

А поки шукаєте, дамо вам кілька порад для перемоги:

рухайтеся рядами чисел поглядом зліва направо, як при читанні;

шукайте відмінності у формі: цифри дуже схожі, тож звертайте увагу на вигини;

перевіряйте краї: не ігноруйте кути та межі груп чисел.

Ну що, вдалося помітити? Готові перевірити відповідь? Нам цікаво дізнатися про ваш результат!

Чому такі головоломки стали вірусними

Ви могли помітити, що Мережа буквально «схиблена» на таких іграх. Це чудовий спосіб розважитися та потренувати мозок одночасно. Пошук прихованих об’єктів або відмінностей дарує швидкий викид дофаміну, особливо коли ви ділитеся результатами з друзями.

Окрім азарту, регулярне розв’язання таких задач покращує концентрацію та увагу до деталей. Це справжня «зарядка» для розуму!

Де ж ховалися «99»? (Відповідь)

Вітаємо всіх, хто впорався за 7 секунд — ви справжній майстер візуального аналізу! Якщо ж цього разу знайти цифри не вдалося — не засмучуйтесь.

Нижче ми додаємо зображення-розгадку, де чітко позначено місця, де ховалися дві «99».

Нагадаємо, подібні головоломки чудово розвивають уважність і здатність помічати деталі. Тож не нехтуйте такими вправами для мозку.