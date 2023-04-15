Знайдіть кота-хамелеона на фото за 10 секунд: тест на уважність

Тест на уважність — знайди кота став мегапопулярним в мережі, спробуй розгадати

Користувачі Інтернету люблять незвичайне і котиків, звісно. А коли незвичайне поєднується з котиками воно стає мегапопулярним, як на цій фотографії.

Фотографію в мережі розмістив користувач Reddit під ніком jmankruse, кота, яку потрібно знайти в дровах звуть Ллойд.

Автор фотографії пропонує всім охочим знайти його кота серед нарубаних дрів за 10 секунд.

Користувачі по всьому світу навперебій змагаються один з одним у спробах знайти кота, завдяки чому фотографія, розміщена на фотохостингу Imgur, набрала сотні тисяч переглядів.

Отже, де на цій фотографії знаходиться кіт, у вас є 10 секунд.

Тест: знайдіть кота

Якщо не знайшли, відповідь ось де кіт

Тест: знайди кота

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