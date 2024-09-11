Знайдіть не схожого на інших вовка за п'ять секунд: швидкий тест на уважність

Тест на уважність та зосередженість — потрібно знайти інше зображення вовка

Пропонуємо пройти експрес-тест на уважність та зосередженість. Подібні тести, як свідчать дослідження стимулюють частини мозку, які відповідають за концентрацію та пам'ять.

Регулярне проходження таких тестів покращує психічне здоров'я, концентрацію та увагу як у молодих, так і у людей похилого віку.

Експрес-тест: знайди не такого хижака

На картинці п'ятдесят п'ять зображень вовка, з них одне зображення істотно відрізняється від інших. Потрібно за 5 секунд відшукати чужинця в цій зграї

Тест на уважність

Вітаємо тих, хто справився за відведений час з цим завданням. Тим, хто не правився вчасно, не варто перейматися, потрібно як можна частіше виконувати ці завдання, щоб покращити свої візуальні навички.

Підказка, який вовк не такий, на малюнку.

Тест на уважність: рішення

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