Знайдіть цифру 6 серед вісімок: перевірка уважності за 5 секунд

Лупа / © pixabay.com

Головоломки допомагають розвивати концентрацію та помічати дрібні деталі. Спершу завдання може здаватися складним, але з кожною новою спробою результат зазвичай покращується.

Про це повідомило видання jagranjosh.

Тест

У цій загадці потрібно знайти одну цифру 6 серед великої кількості 8. Завдання ускладнюється тим, що «шістка» майстерно маскується серед схожих елементів.

Як пройти тест швидше: рухайтеся по стовпцях і рядках, не перескакуючи, стежте за верхніми й нижніми «хвостиками» цифр та формою замкнених петель. На виконання — лише 5 секунд, тож не відволікайтеся.

Тест

Нагадаємо, лише одиниці впораються з цією головоломкою за 15 секунд. Хоча здається, що знайти розв’язання просто, якщо знати правильний підхід, кожен знаходить свою унікальну стратегію.